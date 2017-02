VS-Villingen 19-Jähriger mit Joint erwischt

Weil eine aufmerksame Passantin die Polizei informiert hatte, konnte ein 19-Jähriger, der unter Drogeneinfluss unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen werden.

Eine Frau hat am Dienstagmittag der Polizei mitgeteilt, dass zwei männliche Personen auf einem Spielplatz in Villingen einen Joint rauchen würden.

Anschließend seien sie in einen weißen Seat gestiegen und davon gefahren. Das Fahrzeug konnte durch die sofort anrückende Streife in der Straße "An der Schelmengaß" kontrolliert werden.

Anschließend wurde der 19-jährige Fahrer auf dem Polizeirevier einem Drogentest unterzogen. Der Fahrer muss sich nun wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.