Villingen-Schwenningen 175 Jugendliche beteiligen sich

Im Münsterzentrum können Jugendliche am Dienstag ihre Meinung äußern: Bei der Beteiligungswerkstatt geht es um die Themen, die Jugendlichen wichtig sind.

Villingen-Schwenningen (anb) Am Dienstag, 24. Januar, findet die Beteiligungswerkstatt für Jugendliche von 9 bis 14.30 Uhr im Münsterzentrum in Villingen statt. Der im Oktober 2016 gewählte Jugendgemeinderat bietet jährlich eine Veranstaltung für Jugendliche an, sich zusammen mit den Gemeinderatsvertretern über die wichtigsten Themen auszusprechen und zu diskutieren.

Sascha Keller, Jugendgemeinderat und Vertreter der allgemeinen Gymnasien, ist begeistert von der Teilnehmerzahl. "Nach dem aktuellen sind es 175 Teilnehmer", erklärt er. Zusätzlich nehmen Gemeinderäte, Oberbürgermeister Kubon sowie verschiedene Experten teil. Während der Veranstaltung werden die Teilnehmer in kleine Gruppen eingeteilt, die unter anderem Themen wie Müll, ÖPNV, Freizeitmöglichkeiten, Schule und Bildung sowie Flüchtlinge und Integration besprechen sollen.