Villingen-Schwenningen 166 Tiere vermittelt: Tierschutzverein zieht Bilanz

655 Mitglieder kümmern sich um das Wohl der Tiere. Um die Arbeit auch weiterhin aufrecht erhalten zu können, sind die Helfer im Tierschutzverein Villingen-Schwenningen auf Spenden angewiesen.

Nach knapp zweijähriger Pause ist die Jugendleitung beim Tierschutzverein wieder besetzt. 2015 musste die Vereinsvorsitzende Tatjana Tröster die Jugendleitung zeitlich bedingt abgeben. Vor Kurzem fanden sich mit Birgit Riegger und Anja Arend zwei neue Mitglieder, die bereit sind, diese Arbeit zu übernehmen. Sie starteten bereits mit regelmäßigen Jugendgruppentreffen, die ein Mal monatlich im DLRG-Heim in der Neuffenstraße in Schwenningen stattfinden.

Der Verein zählt 655 Mitglieder und es dürfen im Sinne der dringend benötigten finanziellen Mittel gern mehr werden. In diesem Jahr steht das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen an, außerdem ist der Verein immer noch auf der Suche nach einem Vereinsheim. Tatjana Tröster berichtete bei der Jahreshauptversammlung über die erfolgreiche Tierschutzarbeit im vergangenen Jahr. 107 Katzen, 25 Hunde, 19 Farbratten, zwölf Kaninchen, zwei Vögel und sogar eine Laufente konnten in ein neues Zuhause vermittelt werden. Auf den Pflegestellen wurden allein 201 Katzen versorgt.

134 Tiere wurden als gefunden gemeldet, 130 Tiere als vermisst. 115 der vermissten Tiere kehrten – teilweise mithilfe des Tierschutzvereins – wieder nach Hause zurück. Aus Mangel an Pflegestellen wurden 23 Tiere an das Kreistierheim Donaueschingen übergeben. Durch den Verein wurden 130 wilde Katzen kastriert sowie 46 zahme Katzen, die nach ihrer Genesung weiter vermittelt wurden.

Die Zahl der gemeldeten Fälle von nicht artgerechter Tierhaltung und verunfallten Tieren belief sich auf 90 Fälle. Bis auf einen Zuschuss vom Landestierschutzverband in Höhe von 1500 Euro in 2016 stemmt der Tierschutzverein die Kosten für alle Aktionen und Behandlungen selbst und ist daher auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Ausgaben waren zum Beispiel 6487 Euro für Kastrationsaktionen, 8396 Euro Futtergeld und 11 307 Euro Tierarztkosten. Mit dem Futtergeld und Fahrkostenzuschüssen werden die Pflegestellen unterstützt, von denen ebenfalls jederzeit mehr gebraucht werden, sowohl für Katzen und Hunde als auch für Vögel und im Herbst für Igel. Mit der Arbeit wird es nicht weniger für den Tierschutzverein und so wäre man auch um personelle Aufstockung für den Telefondienst sehr froh, denn diesen stemmt die zweite Vorsitzende Theresia Lydia Schonhardt fast im Alleingang.