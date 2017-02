VS-Schwenningen 15 000 Euro für Teenie-Mütter-WG: Schwenninger Firma spendet an Pro Kids

Die Jauch Quartz GmbH unterstützt den Verein Pro Kids anstelle von Weihnachtsgeschenken für ihre Kunden. Die Stiftung möchte das Geld in die Teenie-Mütter-WG investieren.

Wie auch im Vorjahr entschied die Geschäftsleitung der Jauch Quartz GmbH, zu Weihnachten 2016 anstelle von Weihnachtsgeschenken für Kunden eine Spende an eine lokale Einrichtung zu tätigen. Das Unternehmen, das seit 1954 in VS-Schwenningen ansässig ist, wählte die Pro-Kids-Stiftung, ebenfalls aus der Neckarstadt kommend, als Empfänger der Spendensumme von 15 000 Euro aus.

Die Spendensumme soll laut Stiftungsratvorsitzendem Joachim Spitz direkt in die Fertigstellung dieser Wohngemeinschaft in der neuen Wohnanlage Neckar Fair in Schwenningen investiert werden, die Teenie-Mütter-WG. Diese ist für bis zu vier junge Frauen ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat sowie Mütter mit Kindern bis zu einem Jahr in Notsituationen angedacht.

Hier, so Spitz, sollen die jungen Mütter selbstständig leben und gleichzeitig Unterstützungsangebote nutzen können. Küche, Badezimmer sowie Aufenthaltsraum würden gemeinschaftlich genutzt. Ein Raum soll zudem als Betreuungszimmer dienen – sowie als Möglichkeit, Kontakt zum Kindsvater aufzunehmen.

Das Jugendamt lege den Bedarf für die Belegung fest, die Miete zahle das Jobcenter. Am Montag, 30. Januar, wurde die Teenie-Mütter-WG im Beisein von Bundestagsabgeordnetem Thorsten Frei – dem neuen Schirmherrn der Pro-Kids-Stiftung -, Landrat Sven Hinterseh sowie zahlreicher Unterstützer der Stiftung eingeweiht. „Der Bedarf für die Einrichtung ist riesig, sie wird schnell belegt sein", ist sich Spitz sicher.

"Es ist der Geschäftsleitung nach wie vor ein großes Anliegen, einen kleinen Teil des Engagements, das das Unternehmen aus der Doppelstadt erfährt, an diese zurückzugeben", heißt es von Jauch Quartz in der Pressemitteilung.

Neben vielfältiger Projekte für Kinder, Jugendliche und deren bedürftige Familien wie das warme Schulessen, die Hausaufgabenbetreuung, den Pro-Kids-Treff und die Aktion Weihnachtswünsche ist die Stiftung bereits aktiv, wenn es darum geht, Neugeborenen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Im Franziskusheim in Schwenningen initiierte die Stiftung vor ein paar Jahren die erste Babyklappe ihrer Art in der Region.