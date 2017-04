14 Kinder empfangen Erstkommunion in St. Fidelis

Mit einem festlichen Gottesdienst in St. Fidelis feierten 14 Kinder den Empfang ihrer ersten heiligen Kommunion.

Zur festlichen Stimmung trugen auch Alois Weinmann an der Orgel und die Band Domino in der österlich geschmückten Kirche bei. Seit November wurden die Kinder auf dieses herausragende Ereignis ihres religiösen Lebens vorbereitet, bei dem sie in die Tischgemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden.