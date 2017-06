Villingen-Schwenningen 130 Sänger bringen der Stadt ein ganz besonderes Geburtstagsständchen dar

Das gemeinsame Konzert des Liederkranz 1837 Schwenningen, des Männerchors 1887 Villingen und des MGV Frohsinn Schwenningen reißt am Ende 400 begeisterte Zuhörer von ihren Plätzen. Dabei war die Musik an diesem Abend nicht das Einzige, das das Publikum mitriss.

1200 Jahre urkundlicher Ersterwähnung von Tannheim, Schwenningen und Villingen gebührend zu feiern, das war der Anspruch der drei Chöre ab Geburt der Idee. Mit dem Konzert "Singen ist ihre Welt" ist dem Trio der Triumph über die Bürde gelungen, diese so wichtige Zahl angemessen zu begehen. Sinnliche Stimmung, entspannte Atmosphäre und glückliche Gesichter bei 400 Hörern machten das Franziskaner Konzerthaus zu einer passenden Kulisse eines Jubiläums.

Die Intention des Liederkranz 1837 Schwenningen, des Männerchors 1887 Villingen und MGV Frohsinn Schwenningen 1884 zu dem Gemeinschaftskonzert war klar formuliert: "Ein Geschenk von drei VS-Chören an drei Stadtteile." Werden sollte es eine Ode an die Heimat. Eine auch durch jahrzehntelange Freundschaft unter den Sängern innig gelebte Verbundenheit, Geschichte und Tradition. Immerhin begleitet beispielsweise der Liederkranz 180 von 1200 Jahren die drei Stadtteile.

Begegnen wollte man den verstrichenen Jahrhunderten nicht durch ein starres Konstrukt traditionellen, deutschen Liedgutes. Schließlich hat sich auch das "ad filingas mansis", so in der karolingischen Minuskel in der Urkunde festgehalten, mittlerweile zu einem veritablen "Villingen" weiterentwickelt. Einen Brückenschlag von Tradition zur Moderne haben sich die Chöre auf die Fahnen geschrieben.

"Man lese sich die Titel durch. Schau mir in die Augen. Bist du einsam heut' Nacht. Da ist viel Liebe ins Programm gesetzt", so der Moderator Henry Greif zum traditionellen Part. Der Moderne Genüge getan war dann mit einem ausgedehnten Medley der bekanntesten Ohrwurmmelodien von Andrew Lloyd Webber. Hier konnten die zehnköpfige Formation der Joung Voices, zugehörig zum Liederkranz, das volle Potenzial einer jugendlichen Stimme zur Geltung bringen. Gerade dieses moderne Intermezzo wurde vom Publikum mit frenetischem Applaus quittiert.

Es waren aber auch feine Beilagen, die das über zweistündige Sangeswerk unterstrichen. Zu nennen wäre hier der Moderator Henry Greif, der mit pointierten Anekdoten und Zitaten die Hörer inspirierte und dem Abend einen literarischen Anstrich verlieh. "Heimat ist da, wo man in der Nacht keine Angst haben muss...", leitet Greif eine seiner Überlegungen ein. Zwar keine Angst aber sichtlichen Eindruck hinterließ in dieser Nacht der musikalische Leiter des Liederkranz.

Die Ein-Mann-Attraktion Daniel Süt machte mit seinem raumgreifenden und energischen Stil beim Dirigieren seinen ungarischen Wurzeln alle Ehre. Kein Sänger, der beim Anblick des Dirigentenpultes sich nicht zu einem ekstatischen Gesang animiert fühlte. Unvergessen auch die Einlagen von Deoksuk Jeon-Raber, die im Solo oder Duett mit Süt dem Franziskaner die Glorie von Opernhäusern verlieh. Summa summarum für die Besucher ein taktvolles Jubiläum, welches sie mit stehendem Beifall honorierten.