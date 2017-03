Villingen-Schwenningen 1200 Jahre: So musikalisch feiert Tannheim das Jubiläum

1200 Jahre: So musikalisch feiert Tannheim das Jubiläum

Das Tannheimer Frühjahrskonzert steht ganz im Zeichen der 1200-Jahrfeier. Die Gäste werden dabei vom Akkordeonverein, den Tannheim Singers und der Musikkapelle unterhalten.

Herausragend im Reigen der Veranstaltungen zur 1200-Jahrfeier Villingen-Schwenningens wird mit großer Sicherheit der Festakt am 1. April in der Tannheimer Festhalle sein. Unter dem Motto "Wir feiern 1200 Jahre Stadt- und Ortsgeschichte" laden der Akkordeonverein Tannheim, die Tannheim Singers und die Musikkapelle Tannheim zum traditionellen Frühjahrskonzert ein. In dieses eingebettet werden Redebeiträge namhafter Personen aus der Region sein.

Dabei wird es auch zu einer Premiere im musikalischen Teil des Festaktes kommen: Während des Festprogramms werden die drei Gruppen jeweils ihren eigenen Konzertteil bestreiten und zum Abschluss dann gemeinsam den Marsch Hoch Badnerland zu intonieren. Dass hierbei die Festgäste zum Mitsingen herzlich eingeladen sind, versteht sich für die Vorsitzenden der ausführenden Vereine von selbst.

Ortsvorsteherin Anja Keller betonte im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass es sie mit Stolz erfüllt, dass Tannheim der einzige Stadtteil ist, der mit einem eigenen Festakt das Jubiläum würdigt. "Es ist einfach toll, wie alle Vereine in Tannheim hier mitziehen", so die Ortsvorsteherin. "Es war uns von vornherein klar, dass wir dieses Jubiläum mit einem großen Festakt begehen."

Keller wird es auch vorbehalten sein, den Reigen der Grußworte zu eröffnen. Danach haben Oberbürgermeister Rupert Kubon sowie der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei kurze Redebeiträge. In Vertretung des Landrates wird der erste Landesbeamte im Landratsamt, Joachim Gwinner, das Grußwort des Kreises sprechen. Heinrich Maulhardt stellt in einer Präsentation die Ersterwähnung der Orte Schwenningen, Tannheim und Villingen vor.

Um in diesem Jubiläumsjahr die Terminkalender der Tannheimer Vereine nicht zu sehr zu strapazieren, haben die Organisatoren darauf Wert gelegt, dass die ohnehin stattfindenden Konzerte und Feste jeweils um den Aspekt der 1200-Jahrfeier ergänzt werden. Auch Walburga Effinowicz von den Tannheim Singers fiebert schon dem Festakt mit großer Freude entgegen, wird ihr der Chor mit zwei ganz besonderen Liedern den Festakt ausschmücken.

Während die Musikkapelle auf festliche Akzente bei der Musikauswahl gesetzt hat, dokumentieren die Tannheim Singers die Weltoffenheit des Stadtbezirks mit zwei afrikanischen Liedern, welche von Trommeln und Percussionsinstrumenten begleitet werden. Zurück in den Schwarzwald wird dann der Akkordeonverein Tannheim die Festgäste geleiten. "Die weltbekannte Schwarzwaldfahrt von Horst Jankowski beschließt den Konzertbeitrag der Akkordeonspieler", so Monja Preisinger vom Akkordeonverein. Josef Wangler, Vorsitzender der Musikkapelle Tannheim betonte die wohltuende Atmosphäre als die Vorstände über die Auswahl der Stücke berieten. Wangler: "Hier haben wir echtes Teamwork geleistet. Es wurden Stücke für die Seele und dem Anlass angemessen ausgesucht."

Wir hoffen, dass ganz viele Gäste aus der Region diesen Festakt und das Konzert besuchen werden", sagte Anja Keller. "Auch die Speisekarte kann sich sehen lassen", so Walburga Effinowicz, "der allseits bekannte Tannheimer Wurstsalat wird auf jeden Fall auf der Speisekarte stehen."

Konzert und Festakt

Frühlingskonzert und Festakt starten mit einem Sektempfang am 1. April um 18 Uhr in der Festhalle in Tannheim. Um 19 Uhr beginnt das Programm. Der Eintritt ist frei.