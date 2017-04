VS-Villingen 1000 Mützen bringen 13 000 Euro Spenden

Katja Otte näht nach der Krebserkrankung ihres Sohnes Mützen und spendet für den Förderverein für krebskranke Kinder

Villingen-Schwenningen (cho) Seit 2014 hat die Villingerin Katja Otte rund 1000 Mützen genäht, diese verkauft und den Erlös von fast 13 000 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen gespendet. Im Dezember 2014 überreichte sie eine Spende von fast 10 000 Euro, bis jetzt sind nochmals 3000 Euro zusammengekommen. „Eine Mütze voll Glück“ nennt Katja Otte ihr Projekt, und die Motivation für die umzähligen Stunden, die sie an der Nähmaschine verbringt, war das Bedürfnis, dem Förderverein etwas zurückzugeben. „Sie haben uns in einer schweren Zeit unterstützt und waren für uns da“, erzählt sie. Während einer Kur auf Sylt kam sie auf die Idee mit den Mützen, weil ihr Sohn nach der Chemotherapie immer bunte Mützen getragen hat. Heute geht es dem 10-Jährigen bestens, er ist voller Engergie und Tatendrang und total sportlich, wie die Mutter stolz erzählt.

Mit dem Spendengeld aus Villingen hat der Förderverein 2014 das Elternhaus ausgebaut und Eltern unterstützt, die sich die Übernachtung nicht leisten können. Die aktuelle Spende fließt zum Teil in ein Kunstprojekt für krebskranke Kinder – seit 1989 finanziert der Förderverein eine Kunsttherapeutin. Finanzielle Unterstützung gibt es auch für eine Entspannungsbehandlung für Eltern. „Das ist so wichtig, einfach mal loslassen zu können und neue Kräfte zu sammeln“, weiß Katja Otte aus eigener Erfahrung.

Völlig erstaunt war Katja Otte, mit welchem Erfolg das Projekt gestartet ist: In nur einem halben Jahr hat sie 2014 800 Mützen genäht und verkauft. „Das war schon immens viel Arbeit“, berichtet sie. In der Papeterie Wiebelt konnte Katja Otte von Anfang ihre Mützen verkaufen. „Das Ehepaar Baumhäckel und das ganze Team haben mich super unterstützt“, freut sie sich. Nach dem großen Medienecho sind bei ihr auch Bestellungen aus ganz Deutschland eingegangen.

Nach der riesigen Nachfrage 2014 ist es etwas ruhiger geworden, seit Mitte 2016 arbeitet Katja Otte auch wieder, am 1. Mai fängt sie als Schulsozialarbeiterin beim Caritasverband an und freut sich sehr auf ihre neue Stelle. So bleibt weniger Zeit zum Mützennähen, aber aufgeben will Katja Otte das Projekt nicht. Außerdem arbeitet sie ehrenamtlich als Ansprechpartnerin für den Förderverein im Bereich Südbaden. Eltern krebskranker Kinder können sich an sie wenden und sie steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Bei Wiebelt in der Bickenstraße gibt es ab September die Glücksmützen für 14 Euro wieder zu kaufen, direkte Bestellungen nimmt Katja Otte unter muetzenglueck@yahoo.de oder 07721/2067651 entgegen.