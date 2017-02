Niedereschach 100 Jahre Frauenpower

Passend zum 100-jährigen Bestehen der Frauengemeinschaft Niedereschach präsentierten die Frauen unter dem Motto "100 Jahre Frauenpower" ein tolles, närrisches Programm, das keine Wünsche offen ließ.

Durch das Programm führte mit viel Witz und Humor Frank Rist. So weiß man inzwischen, dass Niedereschach bald Drehort eines Tatort-Schwarzwaldkrimis sein wird, in dem ein abgeschnittener Poller aus der Dauchinger Straße und "Hilfssheriff Schmieder" in seinem neuen Mercedes eine Hauptrolle spielen werden. Der Titel des Krimis: "Polleralarm in Niedereschach". Danach war auf der Bühne Frauenpower angesagt mit einer lustigen, schwarzweißen Tanzparodie mit Manuela Lindinger, Jeannine Glatz, Heidi Dinter, Ulrike Storz, Jutta Schütz und Jutta Lindinger. Regelrecht die "Arschkarte" gezogen hatte Patientin Isolde Otto beim Sketch mit Ärztin Nicole Heinzelmann sowie den weiteren Patienten Ute Flaig, Monika Rieble, Pfarrer Alexander Schleicher und Brigitte Hey.

Wie schwer es ist, angesichts einer ständigen wachsenden Zahl von Pfarreien in der Seelsorgeeinheit einen Tauftermin zu erhalten und man eigentlich auch Beerdigungen möglichst frühzeitig sollte, zeigte sich auf spaßige Weise beim Auftritt von Irmgard Flaig und Regina Hildebrand. Da blieb kein Auge trocken, ebenso wie beim Schwangerschaftssketch mit Sieglinde Rieble, Andrea Müller-Schmidt, Harald Müller und Monika Rieble. Einen Klassetanz zauberten die zehn Linedancer der Frauengemeinschaft auf die Bühne. Die Senedrosseln Brigitte Hey, Regina Hildebrand, Annette Flaig, Monika Weißer und Christian Müller-Heidt warteten in gekonnter Manier mit hochinteressanten Begebenheiten aus der Seelsorgeinheit auf.

Fernsehreif war der begeisternde Auftritt der Tanzgruppe von Regina Rist mit ihrer tänzerischen Zeitreise unter dem Motto "Tour de Dance". Zum großen Finale wurden noch einmal alle Akteure des Abends auf die Bühne gerufen.