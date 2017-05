vor 11 Minuten Villingen-Schwenningen 100 Feuerwehrkräfte im Großeinsatz: Brand in Schwenninger FKK-Club

Großalarm am Aphrodite: Am Samstagnachmittag mussten zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Brand in dem FKK-Club ausrücken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.