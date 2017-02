Unterkirnach Zukunft des Stadthofes in Unterkirnach bewegt die Bürger

Zukunft des Stadthofes in Unterkirnach bewegt die Bürger

Der Projektentwickler Willi Sutter stellt bei einem Info-Abend drei mögliche Nutzungsvarianten vor. Die Kosten werden in allen Fällen auf drei bis vier Millionen Euro geschätzt.

Unterkirnach - Das Interesse bei den Bürgern Unterkirnachs an der möglichen Zukunft des Stadthofs ist groß. Rund 60 Besucher kamen in den großen Saal im Obergeschoss des über 300 Jahre alten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes in der Ortsmitte, um sich die Ausführungen von Planer und Projektentwickler Willi Sutter zu drei denkbaren Konzepten anzuhören.