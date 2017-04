Unterkirnach Wieder Gewerbeflächen verfügbar: Gemeinde Unterkirnach kauft ehemaliges Gutmann-Areal

Gemeinde Unterkirnach will Gebiet neu überplanen. Kaufpreis liegt im siebenstelligen Bereich. Ortsansässige Unternehmen interessiert.

Die Gemeinde Unterkirnach hat in dieser Woche das Gutmann-Areal gekauft. Dies gab Bürgermeister Andreas Braun nun im Rahmen eines Pressegesprächs bekannt. Interessant war das gut zwei Hektar große Gelände für die Gemeinde, weil sie derzeit über keinen Quadratmeter freie Gewerbefläche verfügt.

Der Kaufpreis liegt zwischen einer und zwei Millionen Euro. Den genauen Preis wollte Andreas Braun nicht bekannt geben. Das Gelände gehörte bislang überwiegend einer Privatperson. Ein weiterer Teil war im Besitz der insolventen Firma Eschle. Ein Großteil der Räumlichkeiten auf dem Areal ist momentan ungenutzt, allerdings sehr in die Jahre gekommen. Die Gebäude stammen aus den Jahren 1967 und 1968, sind also dringend sanierungsbedürftig. Welche Maßnahmen zu betreffendem Gelände genau geplant sind, sei derzeit noch offen. Diese Planungen gelte es in den kommenden Wochen mit dem Gemeinderat zu koordinieren. Andreas Braun sieht jedoch "viel Potenzial", wolle aber zuerst auch mit den derzeitigen Mietern sprechen. Eine genaue Projektplanung werde jedoch zeitnah erfolgen.

Für die entstehenden Gewerbeflächen gebe es auch schon einige Interessenten. In der Regel seien das ortsansässige Unternehmen. Die einzigen Gewerbeflächen, die Unterkirnach bis zu diesem Grundstückserwerb hatte, sind in privater Hand und waren deshalb für die Gemeinde nicht verfügbar. Schon vor einiger Zeit hatte die Verwaltung Interesse an dem Grundstück angemeldet und einen entsprechenden Posten auch im Haushaltsplan für dieses Jahr festgeschrieben.

Man wolle sich umgehend an die Projektplanung machen und halte sich, so der Bürgermeister, an das Prinzip Innen- vor Außenentwicklung. Damit sei auch dem Flächenverbrauch entgegengewirkt.

Die Finanzierung für mögliche Umstrukturierungen sind für die Gemeinde Unterkirnach dadurch erleichter, dass sie erneut ins Landessanierungsprogramm aufgenommen wurde. Erst im vergangenen Jahr war der Förderzeitraum ausgelaufen. Sanierungsmaßnahmen werden dadurch mit einem Förderbetrag von bis zu 60 Prozent unterstützt. Dass Unterkirnach gleich wieder die Chance hatte, diese Unterstützung zu bekommen, stimme Andreas Braun sehr froh. Mit den Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm war unter anderem der Neubau des Rathauses gefördert worden.

Zu dem festgelegten Sanierungsgebiet gehört auch die Schlossberghalle. Auch dort stehen Sanierungsmaßnahmen an. So ist beispielsweise das Dach marode und auch die Halle selbst weist Mängel auf. Wann genau jedoch hier die entsprechenden Sanierungen erfolgen werden, ist bislang noch nicht festgelegt. Das Förderprogramm ist in der Regel auf acht Jahre definiert.

Weniger Glück mit dem Antrag zur Aufnahme ins Landessanierungsprogramm hatte die Gemeinde Dauchingen. Der Bürgermeister äußerte dort sein Bedauern, dass seine Kommune erneut nicht mit aufgenommen wurde.