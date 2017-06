Unterkirnach Wie Bürgermeister Braun Unterkirnach stark halten will

Sommerempfang mit Aufruf zur Unterstützung des heimischen Gewerbes und Ausblick auf Gemeindejubiläum in zwei Jahren

Eine Bilanz von zwölf erfolgreichen, wenn auch nicht problemlosen Monaten hat jetzt Bürgermeister Andreas Braun beim Sommerempfang auf dem Mühlenplatz gezogen. Abgeschlossene und anstehende Projekte, aber auch zukünftige Herausforderungen waren Themen. Dazu kamen zahlreiche Ehrungen verdienter Bürger. Viele Gäste waren gekommen, darunter Vertreter der Vereine, Kirchen und des Gemeinderats, ferner die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne) und Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (CDU).

Unterkirnach habe eine „einzigartige Wohn- und Lebensqualität“, sagte Bürgermeister Braun. Dafür sei das aktive Engagement zahlreicher Bürger ein wichtiger Faktor. „Wohin wir auch schauen, viele Menschen übernehmen Verantwortung für unsere Dorfgemeinschaft und für andere“, sagte er. So sei das Gerätehaus der Feuerwehr in rund 1500 ehrenamtlichen Stunden „nahezu in Eigenregie“ umgebaut worden. Dadurch habe die Gemeinde rund 40 000 Euro einsparen können.

Mit Blick auf die Zukunft kündigte Bürgermeister Braun weitere Projekte und Ziele an. „Die Weiterentwicklung der Gemeinde wird eine nie endende Aufgabe sein“, sagte er. Eines der Ziele sei dabei die Sicherung der Nahversorgung. Gelungen sei das beispielsweise bei der Apotheke, für die ein Nachfolger gefunden werden konnte und auch bei der Wiedereröffnung der Tankstelle, deren Elektroladestation am heutigen Montag offiziell eröffnet werde.

Dass es aber nicht immer gelingen wird, das gewünschte Ziel zu erreichen, zeigte die Schließung des Bäuerinnenladens, die der Bürgermeister ein „mahnendes Beispiel“ nannte. Das beweise, dass der Erhalt der Infrastruktur weiter eine Herkulesaufgabe bleiben werde, sagte Braun. Er rief die Bürger dazu auf, das örtliche Angebot zu nutzen und versprach, dass der Landmarkt, sofern er finanziell tragbar sei und sich kein Nachfolger finden lasse, von der Gemeinde weiterbetrieben werden werde. „Ich werde nicht aufhören, unsere örtlichen Gewerbe zu unterstützen“, versicherte der Bürgermeister.

Auch auf das Thema Bevölkerungsentwicklung kam Bürgermeister Braun zu sprechen. „Derzeit gibt es in Unterkirnach einen wahren Boom an Geburten“, sagte er. Es sei wichtig, Eltern weiterhin eine Kinderbetreuung anbieten zu können. Der Bürgermeister räumte erneut ein, dass es rückblickend ein Fehler gewesen sei, vergangenes Jahr eine Erzieherstelle im Kindergarten zu streichen. Durch die große Flexibilität des Personals sei es aber möglich gewesen, den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Geplant sei, ein neues Angebot für pflegebedürftige Senioren zu schaffen. Vorbild sei die Wohnanlage Löwen in Dauchingen. „Derzeit laufen die Vorbereitungen für ein solches Projekt auch in Unterkirnach.“

Zum Abschluss kam der Bürgermeister auf das Jahr 2019 zu sprechen. Dann werde Unterkirnach 775 Jahre alt, was gebührend gefeiert werden soll. „2019 wird ein ganz, ganz besonderes Jahr für unsere Gemeinde“, sagte Bürgermeister Braun. Es habe bereits erste Gespräche mit den Vereinen gegeben, bei denen die Idee gekommen sei, die Bürger von Beginn an in die Vorbereitungen einzubinden. So wurde beschlossen, das Motto des Jubiläums nicht im stillen Kämmerlein festzulegen. Vielmehr seien die Bürger aufgerufen, ihre Ideen für einen Unterkirnach repräsentierenden Spruch beim Bürgermeister oder der Verwaltung einzureichen.

Ehrungen

Andreas Günter wurde für 20 Jahre Vorstandstätigkeit im Tennisclub und Berta Weißer für 25 Jahre im Vorstand des Frauenkreises geehrt. Die Alt-Herren-Mannschaft des FC Unterkirnach wurde für ihren Titel als baden-württembergischer Vizemeister ausgezeichnet. Für 25-malige Blutspende wurde Manfred Beha, für 50-malige Blutspende Alexander Fuchs geehrt. Lore und Georg Wilhelm Reinthaler sowie Siegrid Sondersorg wurden als langjährige Vermieter und Manfred Zimmerer und Karl Weißer für ihren Einsatz als Wanderführer ausgezeichnet. Für zahlreiche Leistungen wurden ferner Katrin Köngeter, Walter Blessing, Eugen Vetter, Siegfried Blum, Meinrad Beha, Elfriede Ganter, Manfred Keine, Lutz Kurhardt und Berthold Seelinger vom Lauftreff geehrt. (tol)