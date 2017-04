Unterkirnach Weil man ihnen keine Wahl lässt: Anwohner wehren sich gegen geplanten Abwasserkanal

Inge Burkhardt und Rainer Dold wollen nicht ans Kanalnetz anschließen. Die Maßnahme im Groppertal sei unwirtschaftlich. Die Rechtslage ist laut den Verantwortlichen allerdings eindeutig.

Es ist eine Maßnahme, die in der Gemeinde Unterkirnach bereits seit ein paar Jahren diskutiert wird. Weil der Anschluss von insgesamt 22 Anwesen im Groppertal an das Abwassernetz nun bald erfolgen soll und einige Anwohner damit nicht einverstanden sind, regt sich Protest. In Summe geht es um eine Investition von rund 772 000 Euro, wobei ein Teil von Fördergeldern gedeckt sein wird.