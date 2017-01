Unterkirnach Vereine helfen Kieschtockzunft bei der Superparty

Die Unterkirnacher Kieschtockzunft feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Die anderen Vereine im Ort unterstützen die Narren bei diesem Kraftakt zur Fasnetzeit. Ihr gemeinsames Ziel: Das Narrendorf soll zur Fasnet mit Leben erfüllt werden.

Zum Jubiläum der Kieschtockzunft ist die Gemeinschaft der Unterkirnacher Vereine gefordert. Die Narren haben ein großes Pensum über die drei hohen Tage von Freitag, 3. bis Sonntag 5. Februar zu meistern.

Die Zunft hat deshalb bei den Vereinen um Mithilfe beim Betreiben des Narrendorfes auf dem Schlossbergstuben-Parkplatz gebeten. Drei Unterkirnacher Vereine ließen sich nicht lange bitten, sondern wurden schnell selbst aktiv.

Günter Henninger und Andreas Koch sind zuständig für die weitere Aufteilung der helfenden Hände. "Wir haben genügend Helfer, die sich am Aufbau und an der Bewirtung, dazu noch am Unterhaltungsprogramm beteiligen", heißt es von ihrer Seite. Das vom FC betreute Gelände, einschließlich eines an die 400 Personen fassenden Partyzeltes, wird in FC Partyarena umbenannt. DJ Carlo wird auflegen und für Stimmung sorgen. Feuerwehr: Klaus Beha, Dominique Weißer, Tobias und Thomas Weißer werden sich organisatorisch einbringen. Auch bei der Feuerwehr werden die Gäste im 400 Personen fassenden Zelt untergebracht werden. An der Firebar werden Löschmittel mit und ohne Alkohol angeboten. Noch ist nicht entschieden, wer als Disc Jockey ausrücken wird. Bewerber dazu gebe es mehrere. "Es wird wohl so sein, dass fliegende Wechsel stattfinden", vermutet Klaus Beha.

Die Helfer um Simone Schleker und Andreas Moser bauen den Verkaufsstand auf und werden sich am Gastbetrieb beteiligen. Im Musikstadel werden mehrere DJs in Folge für Unterhaltung sorgen. Die beteiligten Vereine am Narrendorf bieten alkoholfreie und alkoholische Getränke an. Getränkeflaschen werden bepfandet und sind an jedem Stand abzugeben. Kieschtockzunft: Von den Jubiläumsnarren werden weitere Essenstände im Narrendorf organisiert. Sieben Anbieter sind auf dem Platz. Ein großer Smookergrill ist angekündigt und bei passenden Temperaturen wird Gulaschsuppe vermutlich der Renner.

Narrentreffplan

Termine: Aufgebaut wird am 1. Februar ab neun Uhr. Der Parkplatz ist ab 30. Januar gesperrt. Der Betrieb im Narrendorf ist am Freitag, 3. Februar, von 18 bis 3 Uhr geöffnet, am Samstag von 18 bis drei Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Am Freitag, 3. Februar, beginnt um 19 Uhr der Nachtumzug. Im Anschluss Narrentreiben in Narrendorf und Sporthalle. Der Kinderumzug beginnt am Samstag um 13.30 Uhr, danach ist Kindernachmittag in der Schlossberghalle. Ab 18 Uhr beginnt das Narrentreiben im Narrendorf und der Sporthalle. Die Messe am Sonntag, 5. Februar, um 9 Uhr in der St. Jakobus Kirche findet unter Beteiligung der Narren statt. Ab 13.30 Uhr startet der große Festumzug mit voraussichtlich 65 Gruppen.