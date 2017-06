Unterkirnach Unterstützung für den Fohrenhof in Unterkirnach

Unterstützung für den Fohrenhof in Unterkirnach

Die Firma Kendrion aus Villingen weitet die Kooperation mit dem Fohrenhof aus. Geplant sind gemeinsame Veranstaltungen.

Bereits seit rund drei Jahren kooperieren der Inklusionsbetrieb Fohrenhof in Unterkirnach und die Firma Kendrion in Villingen miteinander. Nun entschlossen sich die Partner dazu, diese Zusammenarbeit weiter auszubauen. In Villingen stellten Vertreter der Caritas und von Kendrion die bisherigen und die geplanten Projekte vor.

"Wir haben uns vorgenommen, dass wir weitere Anknüpfungspunkte finden wollen", sagte Bernd Gundelsweiler, Geschäftsführer des Unternehmens in Villingen. So seien weiterhin Veranstaltungen der Mitarbeiter und mit Kunden im Fohrenhof geplant, um den Bekanntheitsgrad der Einrichtung zu erhöhen. "Er ist sehr idyllisch gelegen, aber auch ein bisschen versteckt", sagte der Geschäftsführer.

Weiterhin sind "Schnupperwochen" für Auszubildende von Kendrion, bei denen diese mit Mitarbeitern des Fohrenhofs zusammenkommen, Workshops, bei denen Ansätze gefunden werden sollen, wie weitere Menschen mit Behinderung im Betrieb beschäftigt werden können, und gemeinsame Kochevents im Fohrenhof geplant. Man wolle dazu beitragen, Kontaktbarrieren zu überwinden, sagte Bernd Gundelsweiler. Zusätzlich übernimmt Kendrion eine Patenschaft für zwei Mitarbeiter im Fohrenhof. Das heißt, dass die Firma den Gehaltsanteil von zwei Arbeitsplätzen übernimmt.

Bei der Unterstützung komme es in erster Linie aber nicht auf das Geld an, betonte Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender der Caritas Schwarzwald-Baar-Kreis. Man wolle das Thema "Menschen mit Behinderung" weiter in die Öffentlichkeit bringen. Der Kontakt zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen führe dazu, dass auch der Umgang im Alltag normaler werde, sagte er.

Über die Kooperation sind bereits weitere Verbindungen entstanden, weiß Werner Schneider, kaufmännischer Leiter bei Kendrion, aus eigener Erfahrung. Denn er ist Mitglied der Rockband Riff, die bereits mehrere Male im Fohrenhof aufgetreten ist. Dies sei auch ein Resultat der engen Zusammenarbeit, sagte er.