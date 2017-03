Unterkirnach Unterkirnacher Straßen auf dem Prüfstand

Gemeinderat diskutiert über Straßenzustände. Der Wiesenweg wird für 34 000 Euro saniert.

Da wird die Straße ganz schnell einmal zum Slalomparcours und der Fußgängerweg zur Stolperfalle. Einige Straßen im Dorf sind wahrlich in keinem guten Zustand. So meinte eine Kundin des Landmarkts: "Sie können gerne einmal in unserer Straße fotografieren. Da sieht es noch schlimmer aus, als hier vor dem Landmarkt." Grund genug dieses Ärgernis erneut auf die Tagesordnung der vergangenen Gemeinderatsitzung zu setzen.

Man sei mit den bisherigen Arbeiten nicht ganz zufrieden gewesen, erklärte Bürgermeister Andreas Braun. Die Sanierungsarbeiten im Esperantoweg sollen, gutes Wetter mit Plusgraden vorausgesetzt, bis Ende Mai erledigt sein. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass es auch zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen könne. Es sei auch möglich, dass die Schulkinder etwas früher aussteigen müssten und die Bushaltestelle verlegt wird. Weiterhin soll es auch zu Bauarbeiten im Birkenweg kommen.

Handlungsbedarf bestehe vor allem im Wiesenweg. "Gerade im Wiesenweg sind viele Fußgänger unterwegs, die im Landmarkt oder in der Bäckerei einkaufen oder zum Friseur wollen", verdeutlichte Bürgermeister Braun. Dort gebe es regelrechte Schlaglöcher und einen notdürftig ausgebesserten Fahrbahnbelag, der im Winter stark gelitten habe. Der Bürgersteig werde gerade für ältere Menschen und Personen, die nicht gut zu Fuß sind, schnell zur Stolperfalle.

Ein Grund mehr, die fällige Sanierung einzuleiten. Insgesamt 34 000 Euro lässt sich die Gemeinde dies kosten. Während die Gemeinderäte diese Investition einstimmig beschlossen, sind ihnen bei einem anderen Problem die Hände gebunden. Ratsmitglied Luitgard Straub richtete daher ihre Anfrage nicht an Bürgermeister Andreas Braun, sondern an das Kreistagsmitglied Andreas Braun. Sie bemängelte den teilweise gefährlichen Zustand der L 173 von Unterkirnach nach Vöhrenbach. Gerade in den Waldstücken sei der Zustand der Landstraße gefährlich, sagte sie. Braun bestätigte diesen Mangel.

Auch er sehe eine Gefährdung der Verkehrssicherheit in bestimmten Abschnitten und riet dazu, sich an die Landtagsabgeordneten zu wenden.