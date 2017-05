Unterkirnach Unterkirnacher Landfrauen geben auf

Bürgermeister verkündet das Ende des Bäuerinnenladens. Geschäft öffnet zumletzten Mal am 2. Juni. Umsatz ging stetig zurück

Der Bäuerinnenladen in Unterkirnach schließt. Das gab gestern Abend Bürgermeister Andreas Braun bekannt. Am Freitag, 2. Juni, wird Gerda Jäckle zum letzten Mal die Türe zu dem kleinen Geschäft am Mühlenplatz öffnen. Um 18 Uhr an diesem Tag wird dann endgültig Schluss sein.

20 Jahre bestand der Bäuerinnenladen in Unterkirnach. Eigentlich betrieben von sechs Landfrauen ist es seit langem Gerda Jäckle, die federführend für den Laden verantwortlich zeichnet. Sie setzte sich als Hauptverantwortliche dafür ein, dass nur Waren von regionalen Höfen verkauft werden. Das Motto des Bäuerinnenladens lautete: "Aus Feld und Stall, aus Garten und Küche, aus der Hand von uns Bäuerinnen".

Gestern Abend musste Bürgermeister Andreas Braun die Nachricht der Schließung allerdings alleine überbringen. Gerda Jäckle hatte den Termin im Rathaus Unterkirnachs ganz kurzfristig abgesagt.

"Ich bedauere das Schließen dieses kleinen Ladens, einer Unterkirnacher Institution, hochgradig", betonte der Bürgermeister und fährt fort: "Er war eine gute Ergänzung zu unserem Landmarkt, denn im Bäuerinnenladen gab es viele Produkte, die der Landmarkt so nicht führen kann." Es habe sich aber seit einiger Zeit abgezeichnet, dass man diesen Weg wohl gehen müsse. Der Umsatz des Geschäfts sei zu stark zurückgegangen. Bis zuletzt haben er und die Betreiberinnen versucht, eine Lösung für den Fortbestand zu finden, berichtete der Bürgermeister. Es seien viele Varianten denkbar gewesen. So habe man zum Beispiel über eine genossenschaftliche Lösung nachgedacht oder sogar überlegt, ob eine Vergrößerung des nur rund 20 Quadratmeter umfassenden Ladens die Lösung sein könnte.

Denkbar wäre wohl gewesen, das nebenan liegende, im Moment leer stehende Geschäft zu integrieren. Letztlich seien aber alle Möglichkeiten aus den unterschiedlichsten Gründen vorerst gescheitert.

Er selber habe im Moment keinerlei freie Kapazitäten, sagte Andreas Braun auf eine ähnliche Lösung wie beim Landmarkt angesprochen. Der Landmarkt wird seit gut einem Jahr durch die Gemeinde Unterkirnach betrieben. Für den Bäuerinnenladen müsste es damit eine andere Lösung geben.

Eine der Spezialitäten, die im Bäuerinnenladen gerne gekauft wurde, war das Holzofenbrot, das die Kirnacher Landfrauen in der Bachstube am Mühlenplatz selber herstellten. Darüber hinaus gab es viele weitere frische Waren wie Eier oder auch Tees, Spirituosen und Geräuchertes. Dekorationsartikel ergänzten das Angebot. "Für uns ist es wichtig, dass wir überwiegend bäuerliche Waren aus der Region anbieten. Waren aus industrieller Produktion kommen bei uns nicht ins Regal", betonte Gerda Jäckle in einem früheren Gespräch.

In wenigen Tagen wird diese Einkaufmöglichkeit in Unterkirnach nun wegfallen. Es bestehen, so Andreas Braun, Überlegungen, einzelne Produkte künftig im Landmarkt anzubieten. Welche das sind, müsste in Gesprächen noch geklärt werden. Eindeutig ist der Appell des Bürgermeisters an die Unterkirnach Bürger: "Letztendlich entscheiden die Unterkirnacher selber mit, welche Geschäfte wir im Ort erhalten können. Sie sind es, die entscheiden, ob sie ihr Geld in Unterkirnach oder außerhalb ausgeben."



Der Bäuerinnenladen

Auf Initiative des früheren Bürgermeisters Sigfried Baumann entstand im Jahr 1997 in Eigenregie der Gemeinde ein Bauernladen. Bald entwickelte sich daraus unter Initiative der Kirnacher Landfrauen der Bäuerinnenladen. Der Zusatz "Vom Hof auf Ihren Tisch" wählten die Betreiberinnen, weil gerade auf den nebenberuflich bewirtschafteten Schwarzwaldhöfen überwiegend Frauen die treibenden Kräfte bei der Direktvermarktung sind. (put)