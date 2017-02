Unterkirnach Unterkirnacher Gemeinderat billigt Haushaltsplan

Der Kauf von Grundstücken macht Kreditaufnahmen notwendig. Der Schuldenstand wird sich auf 1,4 Millionen Euro erhöhen

Die Gemeinde wird sich im Jahr 2017 neu verschulden. Das geht aus dem Haushaltsplan hervor, der in der vergangenen Gemeinderatssitzung verabschiedet wurde. Demnach wird Unterkirnach Kredite in Höhe von rund 1,34 Millionen Euro aufnehmen.

Dies sei aufgrund "großer Grunderwerbe" nötig, sagte Kämmerer Lutz Kunz. Bei einer 2017 stattfindenden Tilgung von 10 200 Euro werde der Schuldenstand am Ende des Jahres von rund 88 000 Euro auf rund 1,4 Millionen Euro ansteigen. Das entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 550 Euro.

Gleichzeitig mit der Neuverschuldung werden die Rücklagen der Gemeinde sinken. Zum Jahresbeginn betrugen diese noch rund 1,54 Millionen Euro. Zum Jahresende liegt der voraussichtliche Stand bei 667 000 Euro. Damit ist die vorgeschriebene Mindestrücklage von rund 140 000 erreicht. Dazu kommen Sonderrücklagen für Straßen in Höhe von 124 000 Euro. Allerdings verfüge die Gemeinde laut Kämmerer Kunz über beachtliche Reserven in Form von Grundstücken und Immobilien.

Nach einem eher sparsamen Jahr 2016, in dem 900 000 Euro investiert wurde, beläuft sich die Investitionshöhe 2017 auf rund 4,4 Millionen Euro. Dabei macht der eingangs erwähnte Kauf von Grundstück mit rund zwei Millionen Euro den größten Posten aus. Die Ortskernsanierung schlägt mit Nettokosten von rund 840 000 Euro zu Buche. Für das insgesamt 2,1 Millionen Euro teure Projekt erhält die Gemeinde ein Förderung vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 1,26 Millionen Euro. In die Kur- und Badebetriebe fließen 105 000 Euro. Für den Ausbau von Wegen und für die Förderung der Land- und Forstwirtschaft sind jeweils 86 000 Euro angesetzt. Neue Sanitäranlagen und ein zusätzlicher Stromkasten für den Reisemobilstellplatz sind für 21 500 Euro geplant.Die Zertifizierung und Neugestaltung von Wanderwegen wird 18 000 Euro kosten.

Auf der Einnahmenseite wird neben der Förderung des Landes mit Grundstückserlösen und Gebäuderestwertentschädigungen in Höhe von 674 000 Euro gerechnet.