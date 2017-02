Unterkirnach Tragischer Todesfall überschattet Narrentreffen in Unterkirnach

Ein 58-Jähriger ist am Samstagabend ums Leben gekommen. Polizei geht davon aus, dass der Mann auf dem Heimweg gestürzt und erfroren ist.

Ein 58-jähriger Unterkirnacher ist am Samstagabend verstorben. Der Mann war nach Angaben aus gut informierten Kreisen auf dem Heimweg vom in Unterkirnach stattfindenden Narrentreffen.

Der Verstorbene stürzte vermutlich und erlitt eine schwere Platzwunde. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntag, der Mann sei letztlich wohl erfroren. Ein Nachbar fand den regungslosen Mann kurz vor Mitternacht knapp vor seinem Haus.

Die Nachricht vom Tod des Bürgers verbreitete sich schon am Sonntagmorgen im Ort. Die Veranstalter des Narrentreffens prüften in Absprache mit der Gemeinde, ob das Fest fortgesetzt werden soll. Die Entscheidung dazu fiel schließlich so aus, dass der örtliche Musikverein nicht am Umzug mitlaufen wird, hier war der Verunglückte aktives Mitglied.