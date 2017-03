Tauchsportclub vor 40. Geburtstag

Tauchsafari des Unterkirnacher Vereins führt nach Ägypten

Unterkirnach – In diesem Jahr feiert der Tauchsportclub Unterkirnach sein 40-jähriges Vereinsjubiläum. Gegründet wurde der Verein 1977 noch als Tauchsportclub St. Georgen. Vorsitzende Heiko Trautner begrüßte daher die Vereinsmitglieder zu einer ganz besonderen Mitgliederversammlung in den "Schlossbergstuben".

In seinem Bericht ging er auf das immer gut besuchte freitägliche Training im Hallenbad ein sowie Tauchgänge in den heimischen Gewässern. Beim traditionellen Silvestertauchen stürzten sich wieder drei Unerschrockene ins kühle Wasser des Bodensees, um sich den anschließenden Glühwein auch redlich zu verdienen. Wesentlich wärmer dürfte es bei der in diesem Jahr geplanten Tauchsafari in Ägypten zugehen. Kaum verändert hat sich die Zahl von 65 Mitgliedern, davon 14 Passive sowie 16 Kinder und Jugendliche.

Große Sorgen macht sich Jugendleiter Klaus Kramer über die Zukunft der Jugendabteilung. Zwar konnten auch im vergangenen Jahr eine hohe Zahl von Prüfungen im Freiwasser und im Hallenbad Aqualino abgelegt werden. Die ab April geänderten Öffnungszeiten des Hallenbades stellen den Fortbestand der erfolgreichen Jugendarbeit jedoch in Frage. Hier hofft man noch auf eine praktikable Lösung.

Im Kassenbericht verwies Schatzmeister Werner Strehl auf eine beruhigende finanzielle Situation. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Keine Veränderungen gab es bei der Wiederbesetzung der Vereinsämter. Vorsitzender bleibt Heiko Trautner. Auch Schriftführer Rolf Edler, Kompressorwart Wolfgang Baumert und Gerätewart Werner Strehl wurden wieder gewählt.

Eine große Zahl von Mitgliedern wurde für ihre Vereinstreue geehrt. Zehn Jahre dabei sind Iwi Kobialka, Robin Bischof, Jean-Paul De Klijn, Elisabeth, Johannes und Heiko Trautner. 15 Jahre bei Claudia und Matthias Eilf und David Hettich. Für 25 Jahre wurde Heiko Schmidt geehrt, für 30 Jahre Axel Elsässer und für 35 Jahre Wolfgang Baumert.