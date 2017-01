Stolze Narren präsentieren Umzugsabzeichen

Kieschtockzunft Unterkirnach bereitet Jubiläum vor

Bei der Kieschtockzunft Unterkirnach laufen die Vorbereitungen für das Jubiläum. Stolz präsentieren die Vorstandsmitglieder jetzt das Umzugsabzeichen im Jubiläumsjahr. Es gibt zwei Ausfertigungen, eine große, die für den Zunftmeisterempfang Verwendung findet, und dasselbe Abzeichen in klein, das am großen Umzug am Sonntag, 5. Februar, verkauft wird. Im Bild (von links) Jessica Krezalek, Andreas Weißer, Ursula Ragg, Sebastian Haas und Uwe Kreuzpointer. Bild: Werner Müller