Unterkirnach Sportkegler sind zufrieden dem Jubiläumsjahr

Spielgemeinschaft mit Post Furtwangen funktioniert. 50-jähriges Jubiläum verlief wunschgemäß.

Auf ein gutes Jahr 2016 blickten am Freitagabend die Sportler des Kegelvereins Rot-Weiß Unterkirnach zurück. Man habe das 50-jährige Bestehen im vergangenen Jahr gut über die Bühne gebracht, resümierte Schriftführer Manfred Ketterer in seinem Bericht. Hierfür gelte ein ganz besonderer Dank dem Vorsitzenden Bernhard Uhl, war man sich einig, ohne den die gute Organisation nicht so unproblematisch gelaufen wäre. Hierfür seien viele außerplanmäßige Sitzungen notwendig gewesen und ein erhebliches Mehr an Arbeitsaufwand musste geleistet werden, bekannte auch Bernhard Uhl.

In seinem Bericht über die sportlichen Aktivitäten und Erfolge konnte der erste Sportwart Markus Pfaff mit Tim Pfaff einen Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften vorstellen. Nachdem dieser sich für die Landesjugendmeisterschaften in Freiburg qualifiziert hatte, konnte er dort auf der ganzen Linie punkten und sich für München qualifizieren. Zwar sei er dort bereits in der Qualifizierungsrunde ausgeschieden, aber beim Ehrgeiz und dem Talent des jungen Kegelsportlers sei dies bestimmt nicht sein letzter Einsatz über die Region hinaus gewesen. Bei den Damen meinte der Sportwart, dass es wohl geschickter sein könnte, nur alle zwei Jahre zu berichten, denn dann seien diese immer erfolgreich, um im darauf folgenden Jahr wieder unter ferner liefen zu kegeln.

Erwartungsgemäß gab es bei den Neuwahlen keine Überraschungen. Petra Bärenbold hatte sich für das Amt der zweiten Vorsitzenden ebenso wieder bereit erklärt wie der erste Sportwart Markus Pfaff seine Arbeit fortsetzen wollte, ebenso Schriftführer Manfred Ketterer und die zweite Kassiererin Gabi Kosellek, die wieder zur Verfügung standen und einstimmig gewählt wurden. Die Finanzen des Vereins sind ausgeglichen und Bürgermeister Braun, der auch als Wahlleiter fungiert hatte, nannte die Anwesenheit vieler Mitglieder in der Versammlung ein Indiz für einen gesunden Verein. Geehrt wurden an diesem Abend für langjährige Mitgliedschaft Tanja Malinowski (25 Jahre), Horst Oppermann (30 Jahre), Ernst Hermann und Roland Peduzzi (40 Jahre), Hans Peter (50 Jahre und Ehrenmitgliedschaft).