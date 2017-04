Unterkirnach Spielscheune will sich beim Tag der offenen Tür zeigen

Kommende Woche wegen Grundreinigung geschlossen. Umbau im Untergeschoss zum Jahresende geplant. Dann soll es dort im Winter nicht mehr kalt sein.

Die Spielscheune in Unterkirnach wird immer wieder um neue Angebote ergänzt. Damit alle Besucher und Interessierten sich davon ein Bild machen können, veranstaltet die Einrichtung schon bald einen Tag der offenen Tür. Am Samstag, 13. Mai, von 11 Uhr bis 17 Uhr ist dann der Eintritt für alle frei. Und auch bis dahin soll noch einiges geschehen. In der kommenden Woche wird die Spielscheune geschlossen bleiben, damit Reinigungs- und Wartungsarbeiten stattfinden können. Neben der turnusgemäßen Überprüfung aller Spielgeräte wird dann eine neue Küche eingebaut werden. Die Investition hierfür belaufe sich auf rund 4000 Euro, so die Spielscheunen-Leiterin Petra Vaas. Ebenfalls soll es im Eingangsbereich neue Garderobenschränke geben, die wie Tannenbäume aussehen werden. Für Mütter von Säuglingen werde außerdem eine Stillecke eingerichtet. Die Situation hier sei bislang nicht optimal gelöst, weshalb der Komfort erhöht werden soll. Ändern wird sich auch, dass bei Geburtstagsfeiern künftig fünf Euro pro Tischreservierung fällig werden. Diese waren bislang kostenlos, werden aber angepasst, weil der Reinigungsaufwand bei solchen Anlässen höher ist.

Am Tag der offenen Tür werden den Besuchern einige Aktionen geboten. Allen voran wird es eine Farbschleuder geben, in der Kinder bunte Herzen machen können. Beispielsweise als Geschenk für den Muttertag am Tag darauf. Angeboten werden auch ein Kinderschminken und ein Gewinnspiel. Für die Spielscheunen-Leiterin eine gute Gelegenheit: "So kann sich die Spielscheune mal wieder allen präsentieren." Auch, falls neue Besucher kommen, die die Spielscheune noch nicht kannten.

Die sicherlich größte Veränderung wird, wie bereits bekannt, gegen Jahresende vollzogen. Dann soll die offene Seite im Untergeschoss geschlossen werden. Damit will die Spielscheune auch für Besuche im Winter attraktiver werden, weil dort wegen der Kälte bislang deutlich weniger Gäste kommen. Die Gemeinde investiert rund 20 000 Euro in diese Maßnahme. Viele Aufgaben wird der gemeindeeigene Werkhof übernehmen.

Öffnungszeiten

Die Spielscheune Unterkirnach ist in der kommenden Woche von Montag, 24. April, bis Sonntag, 30. April, wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten geschlossen. Am 1. Mai ist sie ab 11 Uhr wieder geöffnet. Ab diesem Zeitpunkt gelten wieder die Sommeröffnungszeiten. Diese sind von jeweils Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 19 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 11 Uhr bis 19 Uhr. (pga)