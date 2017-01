Unterkirnach Spannung steigt vor dem Narrentreffen

Kieschtockzunft ist am Wochenende Gastgeber für 4000 Narren. Unterkirnach feiern ihr Jubiläum

Die grün, weiß, roten Wimpel in den Gemeinde- und Zunftfarben lassen erahnen, dass etwas Besonderes auf Unterkirnach zukommen wird. Bereits am Freitag, 3. Februar, wird das große Fest dann losgehen, wenn das Dorf unter närrische Beobachtung gestellt wird. Bis zum Sonntag haben die Narren Unterkirnach mit dem 7. Schwarzwälder Narrentreff und dem Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Kieschtoskzunft fest in ihrer Hand. Es werden 4000 Hästräger erwartet. Um dem Ansturm gerecht zu werden, wird auf dem Schlossbergstuben-Parkplatz das Narrendorf eingerichtet. Weitere Verpflegung wird an zahlreichen Ständen entlang der Umzugsstrecke angeboten. Insgesamt sind 32 Stationen aufgebaut, wenn am Sonntag ab 13.30 Uhr der große Jubiläumsumzug stattfindet. Das Speisenangebot ist so abwechslungsreich wie die drei närrischen Tage in Unterkirnach.

In der Schlossberg- und Sporthalle finden die gesellschaftlichen Veranstaltungen statt. Um beide Orte in närrisches Aussehen zu versetzen, haben viele Zunftmitglieder am Wochenende den Boden der Sporthalle mit Folien abgeklebt, den Fastnachtsschmuck angebracht und mit Kehrbesen den Boden mehr als besenrein gesäubert. Ein installierter Beamer lässt Bilder vom Geschehen projizieren.

Die Schlossberghalle erscheint ebenfalls seit dem Wochenende in närrischer Dekoration. Fahnen der Zunft wurden aufgehängt, glitzernde Perlenschüre hängen an der Saalbeleuchtung. Das Bühnenbild weist auf den Grund der Feierlichkeiten hin. Am Freitagabend ab 19 Uhr findet der Nachtumzug mit Ausklang im Narrendorf und der Sporthalle statt. Danach ab 20.30 Uhr der Zunftball in der Schlossberghalle.

Am Samstag locken der Kinderumzug ab 13.30 Uhr, mit dem Kindernachmittag in der Schlossberghalle, das Narrentreiben in der Sporthalle mit Ausklang im Narrendorf und der Sporthalle. Am ersten Fasnetkribble, gestaltet von der Schwarzwälder Narrenvereinigung, werden Gastzünfte ihren Auftritt haben. Nach dem Jubiläumsumzug am Sonntag ab 13.30 findet das Narrentreiben im Narrendorf und der Schlossberghalle statt.