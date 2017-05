Unterkirnach Rockmusik ebnet im Fohrenhof den Weg zur inklusiven Gesellschaft

Die Wacker Stones rocken in Unterkirnach. Die Freude an der Musik überspielt dabei jedes Handikap.

Unterkirnach (gg) Christian Föhrenbach, Lehrer der Schülerband des sonderpädagogischen Bildungszentrums der Donaueschinger Karl-Wacker-Schule war bereits vor Beginn des Konzerts voller Stolz auf seine Schützlinge. "Mit unserem Projekt können unsere Schüler den Fohrenhof als potenziellen Arbeitgeber kennenlernen und gleichzeitig ihre Musik präsentieren", so Föhrenbach.

Bettina Gail, Caritas-Projektleiterin für den Fohrenhof, wies in ihrer Begrüßung auf die Bedeutung des Integrationsbetriebs hin. "Bei uns arbeiten derzeit zehn Menschen mit Behinderung im Zimmerservice und im Restaurant auf dem ersten Arbeitsmarkt." Für Gail ist das ein Schritt auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Ihr besonderer Dank galt der Coverband Riff aus Villingen, die im Anschluss an die Wacker Stones im Fohrenhof auftraten.

Am vergangenen Freitagabend stand jedoch die Freude an der Musik im Mittelpunkt. Und zahlreiche Besucher sind gekommen. Offensichtlich hatte sich das gelungene Konzert vom vergangenen Jahr herumgesprochen. Wer mit dem Auto anreiste, musste schon vor der Waldresidenz parken und den Rest des Wegs zu Fuß zurücklegen. Im Fohrenhof selbst konnte man mit etwas Glück noch einen Stehplatz ergattern. So groß war das Interesse an diesem bemerkenswerten Integrationsprojekt.

Gegenüber dem vergangenen Jahr spielten vier neue Musiker mit. Michelle am Bass, Eduard und Darko am Keyboard und Jan als Sänger. Pascal und Sonja an der Gitarre, Timo am Schlagzeug und Sängerin Merve waren bereits beim letzten Mal schon mit von der Partie. Und noch etwas war bemerkenswert. Bis auf den Welthit der Rockgruppe Deep Purple – Smoke on the Water – und dem Sommerhit aus dem Jahr 2009 – Was geht ab – wurden ausschließlich eigene Songs gespielt.

So entstand ein Programm, das die Zuhörer vom ersten Moment an mitriss. Die Songs "Das Lied vom Glücklichsein" und "Mama" trafen exakt den Geschmack der Zuhörer. "In allen Stücken werden Themen verarbeitet, die Jugendliche in diesem Alter beschäftigen," erklärte Föhrenbach. Und noch etwas gab es zu vermelden: "Wir waren im Tonstudio und haben eine eigene CD aufgenommen", verkündete Föhrenbach stolz. Der nächste Auftritt der Wacker Stones ist am 31. Mai 2017 auf der "Internationalen Musischen Tagung (IMTA) in Donaueschingen geplant.