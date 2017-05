Unterkirnach Neuer Vorsitzender bei den Unterkirnacher Sportkeglern

Günter Schneckenburger übergibt nach sechs Jahren das Amt an Fridolin Bensel.

Unterkirnach (gg) Sechs Jahre lang bekleidete Günter Schneckenburger das Amt des Vorsitzenden des Sportkegelvereins Unterkirnach. Bereits bei der Begrüßung zur 36. Jahreshauptversammlung in der Schlossbergstube wies Schneckenburger darauf hin, dass er nicht mehr zur Wiederwahl antreten werde. „Meiner Gesundheit zu Liebe habe ich mich dazu entschlossen, nicht mehr erneut als Vorsitzender zu kandidieren“, erklärte Scheckenburger seine Beweggründe. Insider wissen, dass Schneckenburger auch beim Kegelsportclub Brigachtal stark engagiert ist. Seit der Gründung des Vereins 1978 ist er dort aktives Mitglied und steht seit insgesamt 27 Jahren an der Spitze des Vereins. Der bisherige zweite Vorsitzende und Schriftführer Fridolin Bensel wurde einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt.

Doch bevor es an die Neuwahlen des Vorstands ging, zogen die Sportwarte eine Bilanz über eine erfolgreich verlaufende Saison. Angelika Lubenow ließ die sportlichen Highlights bei den Damenmannschaften Revue passieren. Bei den Seniorinnen bei den Südbadischen Landesmeisterschaften belegte der SKV Unterkirnach den zweiten Platz. Sabine Schwarzmüller siegte bei den Einzelmeisterschaften des Sportkegelbezirks Schwarzwald-Baar-Bodensee-Hegau bei den Seniorinnen A. In dieser Wertung belegte Carola Götz einen ausgezeichneten dritten Platz, der sie zum Start bei den Landesmeisterschaften berechtigte. Nina Lubenow qualifizierte sich für die Landesmeisterschaft in der U-23-Klasse.Bei den Seniorinnen B erkämpfte sich Marianne Kucera einen hervorragenden zweiten Platz.

Aber auch die Damenmannschaftswertung kann sich sehen lassen. In der Bezirksliga Süd belegte die Spielgemeinschaft SG Komet/Kegelfreunde Unterkirnach II den vierten Platz und schaffte den Klassenerhalt. In der Verbandsliga der Frauen belegt die Spielgemeinschaft SG Komet/Kegelfreunde Unterkirnach den zweiten Platz. Die Spielgemeinschaft Unterkirnach/Furtwangen I beendet zwar als Schlusslicht die Tabelle. Die Entscheidung über den Abstieg ist jedoch noch nicht gefallen.

Bei den Männern legte Sportwart Stefan Weiß seinen Bericht vor. Dabei gab es zahlreiche gute Leistungen zu verkünden. Bei den Südbadischen Landesmeisterschaften der Senioren B erreichte die Mannschaft nach drei Spieltagen das Finale in Freiburg. Dort belegte das Team den ersten Platz und sicherte sich die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Michael Storz und Gerhard Nickel waren an diesen Spieltagen immer unter den besten vier gelandet.

Bürgermeister Andreas Braun fand nach den Tätigkeitsberichten lobende Worte. „Trotz sinkender Mitgliederzahlen gelingt es den Keglern, Mannschaften zu melden“, so Braun. Kegeln sei in Unterkirnach eine Art Nationalsport geworden. Dies liege unter anderem an der positiven Außendarstellung des Vereins und an der Möglichkeit, diesen Sport bis ins hohe Alter auszuüben. Sein besonderer Dank galte dem Engagement des scheidenden Vorsitzenden Schneckenburger.

So fiel es leicht, den Vorstand des Vereins einstimmig zu entlasten. Der bisherige zweite Vorsitzende und Schriftführer Fridolin Bensel wurde einstimmig an die Spitze der Sportkegler gewählt. Das Amt der zweiten Vorsitzenden übernimmt Carina Winterhalter. Die Vereinskasse bleibt in der bewährten Obhut von Michael Storz. Zu Sportwarten wurden Stefan Weiß, Thomas Pfaff und Angelika Lubenow gewählt. Jugendwart Sigmund Lubenow ergänzt das Vorstandsteam. Als erste Amtshandlung bedankte sich Bensel bei Kegellegende Schneckenburger für seine geleistete Arbeit.

Vereinte Kegler

Zum Sportkegelverein (SKV-Unterkirnach) gehören Rot-Weiß Unterkirnach, Kegelfreunde Unterkirnach, PSV Furtwangen, KSC Brigachtal, KSC Klengen und KC Tannheim.