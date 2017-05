Unterkirnach Neue Wohnbauplätze in Unterkirnach entstehen

Neue Wohnbauplätze in Unterkirnach entstehen

Der Gemeinderat leitet eine Änderung des Bebauungsplan Sommerberg II in die Wege.

Der Gemeinde Unterkirnach gehen Bauplätze für Wohnbebauung aus. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung einstimmig, den Bebauungsplan Sommerberg II zu ändern. Das bisher ausschließlich für Ferienhäuser vorgesehene Sondergebiet soll in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt werden.

Auf einer Fläche von 2,1 Hektar soll so eine Wohnbaufläche von etwa 1,6 Hektar entstehen. Allerdings soll weiterhin die Möglichkeit bestehen, Ferienhäuser auf dem Areal zu errichten, sagte Bürgermeister Andreas Braun. "Die Planung ist so auszulegen, dass gegebenenfalls auch einige Ferienhäuser im Planungsraum realisierbar sind", stellte er klar.

Parallel zur Bebauungsplanänderung der Gemeinde laufe eine Verfahren zur notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen, sagte Andreas Braun. Man habe sich dazu entschlossen, beide Verfahren parallel laufen zu lassen, um Zeit einzusparen, erklärte der Bürgermeister. So könne eine Verfahrensdauer von rund drei Jahren auf etwa die Hälfte der Zeit reduziert werden.

Die voraussichltichen Kosten für die Änderung des Bebauungsplans belaufen sich momentan auf rund 47 600 Euro, die auf die Grundstückspreise umgelegt werden sollen, sagte Bürgermeister Braun. Davon können 28 600 Euro mit Haushaltsresten aus dem Vorjahr abgedeckt werden. Die restliche Summe muss im Nachtragshaushalt 2017 eingeplant werden. Hinzu kommen noch die Kosten der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen, die derzeit allerdings noch nicht beziffert werden können.

Diese Kosten fanden allerdings nicht bei jedem Anklang. So störte sich Gemeinderat Michael Klafki an den rund 16 700 Euro, die die Gemeinde für eine Artenschutzprüfung und einen Umweltbericht aufwenden muss. Das sei nun mal Vorschrift, wenn ein Areal längere Zeit unbenutzt war, entgegnete Bernhard Kuberczyk. Dagegen könne man nichts machen. Die Idee von Gemeinderat Klafki, zunächst die Artenschutzprüfung abzuwarten, bevor man an den Bebauungsplan geht, hielt Bürgermeister Braun aufgrund der resultierenden Verzögerungen für ungeeignet.