Unterkirnach Musikalische Reise führt von Nord nach Süd

Die Unterkinacher Kapellen des Musikvereins begeistern bei ihrem Jahreskonzert auf ganzer Linie. Es gibt reichlich Eomotionen: Großstadthitze trifft auf knisternde Eisberge.

In seinem Jahreskonzert nahm der Musikverein Unterkirnach seine Zuhörer auf eine zweieinhalbstündige Reise durch pittoreske Landschaften mit. Dirigentin Miriam Raspe entführte auf einer Route von Nord nach Süd vielfach in unberührte Gegenden, in denen der Natur noch viel Raum bleibt, um sich zu entfalten.

In der sehr gut besuchten Schlossberghalle gefielen die Gastgeber in der gesamten Bandbreite der Blasmusik auf hohem Niveau. Deutlich zu erkennen war die Handschrift der professionellen und talentierten Dirigentin, der es im vergangenen Jahr gelungen war, den Klangkörper optimal zu formen. Auch das Publikum zeigte sich begeistert von dem Konzertablauf, was sich im lang anhaltenden Applaus nach den Stücken widerspiegelte.

Miriam Raspe moderierte die Stücke selbst an und gab dabei Erläuterungen zu ihrer Auswahl. Das Konzert eröffnete die Jugendkapelle, in der seit März 2016 ebenfalls Dirigentin Raspe als musikalische Leiterin wirkt.

Die Nachwuchsabteilung des Musikvereins stimmte mit musikalischen Ausflügen durch die Landschaften auf die große Reise ein, welche die Hauptkapelle von Nord nach Süd antrat. Als Ouvertüre wählte sie den Trip in die von Menschen gemachte Parklandschaft in Ashland, der eine majestätisch-geheimnisvolle Reise ins Land der Pharaonen folgte.

Das Konzert war noch jung, doch die Begeisterung und Qualität mit welcher die Jugend die Stücke einstudiert hatte, war deutlich herauszuhören. Spanischer Flair, Großstadthitze und ein Stück Famenco prägten die melodische Stadtreise durch Madrid. Den Schwung aus ihrem Städteausflug nahmen die Jungmusiker auch ins mexikanische Tequila mit. Dort begeisterten sie mit dem populären gleichnamigen Stück und einer in typischem Big Band Sound mit jazzigen Elementen auserwählten Zugabe ihr Publikum.

Raspe dankte den Musikern, von denen sie besonders jene hervorhob, die in den vergangenen Monaten in beiden Kapellen bis zu vier Mal pro Woche zu den Proben gekommen waren. Die Hauptkapelle eröffnete ihren Part mit festlichem Charakter. Elemente, die an die Titelmelodie von Star Wars erinnerten, verwandelten sich rasch in ein galoppierendes Thema, das wie ein pfeilschneller Wind durch die Halle zog.

Meisterhaft setzten die Musiker die Kühle, Unberührtheit und Leere der Antarktis um in dem man sogar das Knistern der Eisberge zu hören glaubte. Drei Märsche prägten die wohl älteste Komposition des Abends, die aus dem Jahr 1924 stammte. Mit rassigen Balkanklängen und einprägsamem Zigeunermoll leiteten die Musiker ihre Gäste in die Pause über.

Im zweiten Teil orientierten sich die Akteure weiter in Richtung Süden wo sie nach dem Rauschen eines Waldbächleins den Weg der Kapverdischen Inseln in die Selbstständigkeit musikalisch manifestierten. Stilelemente von Bolero und Salsa begleitet von einprägsamen Soli charakterisierten das Stück.

Der Musikverein wechselte langsam auf das Genre der populären Musik über, ohne seinen qualitativ eingeschlagenen Pfad zu verlassen. Nach den Dankesworten und der Zugabe endete ein Konzert, in dem es die Musiker verstanden haben, beste Werbung in eigener Sache zu machen.

Musikverein

Gegründet wurde der Musikverein Unterkirnach im Jahr 1839. Er zählt 40 aktive Musiker, die sich zu den Proben jeden Freitag um 20 Uhr im Proberaum unterhalb er Sporthalle treffen. Aus 20 Jungmusikern besteht die Jugendkapelle, die im Jahr 1969 gegründet wurde. Ihre wöchentlichen Proben finden am Donnerstag ab 18 Uhr statt.