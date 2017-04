Unterkirnach Letzte Amtszeit für Christian Bausch bei Unterkirnacher Musikverein

Dirigentin Miriam Raspe spart in der Hauptversammlung 2017 nicht mit Kritik.

Unterkirnach – Mit den Klängen des Marsches "In Harmonie vereint" eröffnete der Musikverein Unterkirnach seine Jahreshauptversammlung. Und diese verlief spannend. Die Dirigentin Miriam Raspe pflegte in ihren Berichten zu den Tätigkeiten im vergangenen Jahr eine deutliche Sprache. Dabei kamen die Erfolge der Hauptkapelle im Berichtszeitraum genauso zur Sprache, wie die festgestellten Mängel. Die Bilanz kann sich sehen lassen.

Tätigkeitsbericht: Es fanden 48 Proben und 30 Auftritte statt. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 80 Prozent, das sei um einiges besser als im Vorjahr, fasste Raspe zusammen. Ein persönlicher Höhepunkt sei für sie die Fasnet gewesen, an der sie zum ersten Mal teilnahm. "Für mich als gebürtige Düsseldorferin war das absolutes Neuland, denn mit dem rheinischen Karneval hatte das wenig zu tun", so Raspe. Vor den Fastnachts-Auftritten fand eine Marschprobe statt, Unterstützung fand sie bei Andreas Storz, der ihr die wichtigsten Marschkommandos zeigte, denn diese werde in ihrer Hochschulausbildung für Blasorchesterleitung nicht gelehrt. Weitere Auftritte fanden an Fronleichnam, am Dorffest und am Tag der Feuerwehr statt.

Ein erheblicher Aufwand bestand in der Vorbereitung des Jahreskonzerts am zweiten Weihnachtsfeiertag. "Ich habe bereits seit dem Sommer an der Konzeption des Konzerts gesessen", so Raspe. Es sei nicht einfach gewesen, passende Musikstücke zum Thema Landschaften zu finden, zumal die Qualität der Musikstücke passen sollte. Ihr sei durchaus bewusst, dass sich einige Musiker wünschen, dass in der Probenarbeit mehr durchspielt wird, bemerkt Raspe.

Jedoch ihre Art zu proben, habe einen Grund. "Indem man viel ins Detail geht, viel abbricht und die bestmögliche Version einfordert, ist die Probenarbeit zwar manchmal nervig, aber am effizientesten. So erreicht man am schnellsten das Ziel, dass gespielt wird, was in den Noten steht. Wenn zu viel durchgespielt wird, verfestigen sich Fehler und es ist schwer, sie anschließend wieder auszubügeln." Zwar brauche das Orchester Geduld, besonders dann, wenn es auf das Jahreskonzert hingehe. Gleichzeitig bemühe sie sich, trotz der von ihr angestrebten Präzision, immer die Balance zu finden und auch wieder längere Passagen am Stück spielen zu lassen, ohne einzugreifen, auch wenn Vieles nicht perfekt laufe.

Lob und Kritik: Mit Kritik sparte Raspe nicht: "Ich stelle längst nicht bei allen Spielern das gleiche musikalische Engagement und den gleichen Willen fest, das eigene Spiel zu verbessern. Das ist schade, denn diejenigen, die offenbar das Instrument nur zur Probe auspacken und es zuhause nie anrühren, fallen denen in den Rücken, die sich bemühen, die üben und an sich arbeiten", kritisierte Raspe. Die engagierten Musiker würden demnach von den weniger Engagierten ausgebremst, was bei diesen zu Frust führe. "Wenn alle ein ähnliches Engagement zeigen würden, dann bin ich mir sicher, könnte sich das Spielniveau des Musikvereins sogar noch weiter steigern." Die ehrgeizige Dirigentin fand aber auch viele lobende Worte. "Es war ein tolles Jahr mit euch. Auch während der Phasen im Jahr, wo wir nicht auf ein wichtiges Konzert hin probten, konnte ich jede Woche einen guten Probenbesuch mit durchweg spielfähiger Besetzung verzeichnen. Auch möchte ich euch für den Rückhalt danken, den ich das ganze Jahr lang bedingungslos von euch erfahren habe", stellte sie klar.

Dass Raspe auch zur kritischen Selbstreflexion fähig ist, bewies sie bei der Bewertung eigener Fehler. "Viel Kritik von meiner Seite an der Jugendkapelle ist bereits durchgeklungen. Ebenso viel Kritik kann ich allerdings auch an mir selbst üben und kann es auch nachvollziehen, wenn die Jugendkapelle mit denselben Kritikpunkten zu mir kommt. Zunächst habe ich mir vorzuwerfen, dass ich mich bei der Organisation und Durchführung des Probenwochenendes nicht genügend engagiert habe. Dennoch zog Raspe aus dem vergangen Jahr auch ein positives Resümee. Insgesamt käme es ihren musikalisch-pädagogischen Kenntnissen wahnsinnig zugute, unter schwierigen Umständen mit einem Orchester gearbeitet zu haben.

Ende der Amtszeit Bausch in zwei Jahren: Sichtlich beeindruckt vom Tätigkeitsbericht gratulierte Gemeinderatsmitglied Bernhard Kuberczyk, in Vertretung von Bürgermeister Braun, der Dirigentin für einen ausgewogenen, durchaus kritischen Tätigkeitsbericht. Er betonte die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Musikverein und wies darauf hin, dass der Musikverein das Aushängeschild der Gemeinde sei. "Denn ohne die Musik geht nichts!"

Bei der Wahl zum Vorstand überraschte der wiedergewählte Vorsitzende Christian Bausch mit einer Ankündigung. Für ihn sei das jetzt die letzte Amtszeit, teilte er zum sichtlichen Bedauern der Mitglieder fest. Er führte private und berufliche Gründe auf.

In den Vorstand des MV wurden gewählt: Christian Bausch zum Vorsitzenden, Karin Weisser zur Schriftführerin, Verena Richardi und Markus Weisser zu den Vertretern der aktiven und Ribana Schallock und Regina Lehmann zu den Vertretern der passiven Mitglieder. Für besondere Verdienste und langjährige Mitgliedschaften wurden geehrt: Johannes But, Markus Weißer, Nikolaus Bausch, Willi Reinthaler, Laurin Brunner, Florian Kuhnert, Marie Duffner und Verena Richardi. (gg)