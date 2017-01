Unterkirnach Landmarkt startet mit kleinem Plus

Gute Zahlen für das vergangene Jahr. Jahresbilanz für 2015 weist noch einen Fehlbetrag von rund 47 000 Euro aus

In der jüngsten Sitzung des Unterkirnacher Gemeinderats ist die erste Bilanz zum Landmarkt vorgestellt worden. Der Betrieb ist in die Unterkirnacher Landmarkt GmbH ausgegliedert. Die Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2015, das seit Übernahme des Marktes durch die Gemeinde nur die Monate Oktober, November und Dezember umfasst. Die Bilanzsumme beläuft sich auf rund 177 000 Euro. Die Gesellschaft hat demnach einen Fehlbetrag von rund 47 000 Euro erwirtschaftet. Der Betrag wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Der Gemeinderat, in seiner Funktion als Gesellschafter, entlastete den Geschäftsführer Andreas Braun.

Auf Anfrage erläutert der Bürgermeister, wie es zu dem Fehlbetrag gekommen ist: "Wir haben die Mitarbeiter zum 1. Oktober übernommen, aber erst ab dem 19. November Geld erwirtschaftet." Zu diesem Tag hatte der Landmarkt wieder geöffnet. Zuvor habe man den Laden eingerichtet, dazu gehörten auch kleinere Umbauten und kleinere Ausbesserungsarbeiten. Zu Beginn habe im Landmarkt ein Warenbestand im Wert von rund 90 000 Euro gestanden.

"Es war von Anfang an klar, dass wir wegen der Übernahme zu Beginn ein Minus erwirtschaften", sagt Andreas Braun. Im Jahr 2016 könne man positive Zahlen vorweisen. Der Bürgermeister spricht von einem "kleinen Plus". Die Jahresbilanz hierzu soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden.

Trotzdem, so heißt es, laufe in dem Landmarkt nicht alles rund. Der Grund: Braun könne seine Funktion als Geschäftsführer nur begrenzt wahrnehmen. "In Sachen Geschäftsführung müssen wir nachjustieren", sagt er. Indes bleibt die Auflage, einen privaten Betreiber für den Laden zu finden, weiterhin bestehen. Für den Betrieb durch die Gemeinde sei jedoch eine weitere Befristung in Aussicht gestellt. Der Landmarkt existiere so auch im Jahr 2017 weiter.

Wie der Betrieb in Zukunft weiterlaufen könnte, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Denkbar seien beispielsweise auch Mischformen, bei der die Gemeinde sich nur teilweise beteiligt.