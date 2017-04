Unterkirnach Landfrauen planen ihre Feste bis 2019  und spenden 500 Euro

Der Vorstand der Unterkirnacher Landfrauen wird auch in den kommenden drei Jahren die Geschicke des Vereins bestimmen. Die Planungen für die Feste auf dem Mühlenplatz bis 2019 laufen bereits.

Bei der Hauptversammlung im Hubert-Bühl-Stüble wurden Vorsitzende Rita Weisser, Stellvertreterin Steffi Schreiner, Kassiererin Marliese Armbruster, Schriftführerin Gisela Stockburger sowie die Beirätinnen Lore Brinckmann und Franka Braun in ihren Funktionen bestätigt.

Neu ins Gremium der Beisitzer rückt Carin Burkart, die den Platz der verstorbenen Lioba Dold einnimmt. Die Kasse prüfen weiterhin Luise Furtwängler und Waltraud Schleker.

Der Geschäftsbericht der Schriftführerin zeigte das vielfältige Engagement der Bäuerinnen. Das Landfrauenjahr 2014 hatte Referentin Gertrud Mellert vom Landwirtschaftsamt mit dem Thema „Getreide, Brot und Brötchen“ eröffnet. In der Creativ-Konditorei in Schonach erlebten die Landfrauen, wie Pralinen selbst hergestellt werden. Eine Lehrfahrt führte nach Zell im Wiesental ins Textilmuseum und ins Hotzenwälder Freilichtmuseum.

2015 wurde ein Vortrag über effektive Mikroorganismen angeboten. Den Ausflug nach Althengstett in seine Heimatstadt organisierte Bürgermeister Andreas Braun für die Landfrauen. 2016 gab es einen Vortrag über Wintergemüse und deren Wirkung auf die Gesundheit. Mit einer Vorsorgemappe vom Kreisseniorenrat wurde den Landfrauen aufgezeigt, wie wichtig frühzeitige Vorsorge sein kann.

Holunderblütenfest, Garten-Café und Zwiebelkuchenfest waren in allen drei Jahren gut besucht und ließen die Vereinskasse klingeln. Kassiererin Marliese Armbruster wies für jedes Geschäftsjahr ein Plus aus.

Jüngst bewirteten die Landfrauen auch beim Schaufenster der Vereine in der Spielscheune mit Kaffee und Kuchen. Der Reinerlös wurde auf 500 Euro aufgerundet und dem örtlichen Gemeindehilfeverein gespendet.

Für diese Unterstützung bedankte sich Elfriede Dufner in der Hauptversammlung ganz herzlich. Sie sagte, die Sozialstation stehe bei ihrer Arbeit in den Außenbereichen immer unter Zeitdruck. Solche Spenden würden helfen, dass die Besuche auch mal etwas länger dauern dürften.

Bürgermeister Andreas Braun lobte das Engagement der Landfrauen. Die Besucherzahlen bei den drei Festen auf dem Mühlenplatz zeigten, dass solche Angebote bei Kur- und Feriengästen sowie sonstigen Besuchern gefragt seien. Direktvermarktung sei derzeit ein großes Thema, da müssten die Frauen am Ball bleiben. Ebenso an der Weitergabe von Backkünsten und Rezepten an den Nachwuchs.

Die Unternehmungen für die kommenden drei Jahre sind derzeit in Planung. Als Termine stehen eine Führung in der alten Schule durch den Heimat- und Geschichtsverein am 3. Mai und der Jahresausflug am 13. Mai mit dem Apfelzügle an den Bodensee fest.

Feste Termine

Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen sind das Garten-Café, das Zwiebelkuchenfest und das Holunderblütenfest, die immer auf dem Mühlenplatz in der Dorfmitte stattfinden. Für das Holunderblütenfest kann der Termin immer erst kurzfristig festgelegt werden, je nach Fortschritt der Vegetation.