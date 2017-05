Unterkirnach Kürnach-Hexen ernten Lob für ihren Einsatz

Bürgermeister Andreas Braun hebt Arbeit der Kürnach-Hexen beim Narrentreff hervor

Normalerweise sind Hexen aufgrund ihres wilden Verhaltens gerade bei Narrentreffen berüchtigt. Bei der Hauptversammlung der Kürnach-Hexen ging es jedoch wohltuend harmonisch zu. Seit die Kürnach-Hexen vor etlichen Jahren aus der Kirneck-Ruine herabgestiegen ist, haben sie sich durch zahlreiche Aktivitäten in und außerhalb der Fasnetzeit einen Namen gemacht.

Schriftführerin Ute Weißer ließ in ihrem Jahresbericht diese Aktivitäten noch einmal Revue passieren. Der Höhepunkt bildete der Schwarzwälder Narrentreff. Der kleine aber feine Verein engagierte sich beim Betrieb des Narrendorfs und beim großen Umzug. Nur drei Wochen später ging es mit der Unterkirnacher Fasnet weiter. Ob Teilnahme am Fasnetumzug im Ort und bei befreundeten Zünften oder bei der Teilnahme am Zunftball, auf die 28 aktiven Mitglieder ist stets Verlass. Aber auch außerhalb der närrischen Zeit wird die Pflege des Vereinslebens großgeschrieben. Einmal im Jahr lassen die Hexen ihren Besen im Schrank und fahren meist mit dem Bus auf große Tour. Der letzte Ausflug führte nach Bregenz und nach Kempten in ein Jufa-Ressort. Traditionell ist man auch auf dem Unterkirnacher Weihnachtsmarkt vertreten.

Ebenso kreativ ist man bei der Mitgliederwerbung. Während zahlreiche Verein über fehlenden Nachwuchs klagen, hat man sich bei den Hexen etwas einfallen lassen. Ohne dem Verein gleich beitreten zu müssen, besteht die Möglichkeit, mal rein zu schnuppern. Im Häs ist dann sogar die Teilnahme an einem Fasnetumzug möglich. Diese Schnuppermöglichkeit wird derzeit von vier Interessenten wahrgenommen. Bürgermeister Andreas Braun lobte den Einsatz der Hexen während des Narrentreffs im Februar. Die Hexen hätten alle Mitglieder mobilisiert, um diese Aufgabe zu bewältigen, so Braun. Sichtlich beeindruckt vom regen Vereinsleben entlastete Braun nach einstimmigen Votum der Mitglieder den Vorstand und leitete die Neuwahlen. Da wurde man sich rasch einig. In kürzester Zeit stand das Ergebnis fest, denn die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Nadine Bachhäubl bleibt zweite Vorsitzende, Thomas Ciampa kümmert sich als zweiter Kassierer weiterhin um die Vereinskasse, erste Schriftführerin ist Ute Weißer. Heidi Jäckle kümmert sich um die aktiven Mitglieder und Michael Klafki betreut die 26 passiven Mitglieder. "Es ist nicht selbstverständlich, dass ein so kleiner Verein alle Vorstandsämter besetzt hat", resümierte Braun.