Unterkirnach Kritik an den Unterkirnacher Loipen

Gemeinderat diskutiert über den mangelhaften Zustand während Schneefall. Bürgermeister Andreas Braun macht das Alter des Spurgeräts für das mangelnde Spuren verantwortlich

Kritik am Spuren der Loipen in der Gemeinde äußerte CDU-Gemeinderat Bernhard Kuberczyk in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Trotz Schnee habe dies nicht funktioniert. Bürgermeister Andreas Braun hatte eine einfache Antwort: "Wir hatten zu wenig Schnee." Man habe sofort gespurt, wo es möglich war, sagte er. Allerdings sei das Loipenspurgerät der Gemeinde in die Jahre gekommen und dürfe erst bei einer Schneehöhe von 25 bis 30 Zentimeter zum Einsatz kommen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Ketten den Boden beschädigen und es Ärger mit den Grundstücksbesitzern gibt. Zwar gebe es die Möglichkeit, zusätzliche Ketten für das Gerät zu kaufen, mit denen bereits bei 15 Zentimeter Schnee gefahren werden kann, doch belaufen sich die Kosten dafür auf rund 16 000 Euro. Im Hinblick auf den großen Dieselverbrauch des jetzigen Geräts und darauf, dass es jährlich 2000 Euro kostet, es in Stand zu setzen, müsse man sich überlegen, ob eine Neuanschaffung sinnvoll wäre.