Unterkirnach Kleine Betriebe müssen für Sanierung Platz machen

Gewerbepark vor umfangreicher Umstrukturierung. Mieter bekommen Kündigung und fordern Hilfe ein.

Die Gemeinde Unterkirnach hat im April das Gutmann-Areal im Abendgrundweg gekauft. Damit möchte die Kommune ortsansässigen Unternehmen eine Möglichkeit geben, ihre Betriebe zu erweitern. Wesentlicher Interessent ist die Firma Wahl, die Verhandlungen seien aber, so Bürgermeister Andreas Braun, noch nicht in trockenen Tüchern. Die Mieter, die bislang im Gewerbepark produzieren, haben hingegen mittlerweile ihre Kündigung erhalten. Sie stehen unter Druck, müssen sich einen neuen Standort suchen und fühlen sich nur mangelhaft unterstützt.

Einige von ihnen haben nun das Gespräch mit dem SÜDKURIER gesucht. Ihr Anliegen: Sie wollen mehr Zeit für den Umzug, Hilfe durch die Kommune und nach Möglichkeit konkrete Zusagen. Auf dem Gelände gibt es mehrere Kleinbetriebe, die in Hallen untergebracht sind, die größtenteils aus den 1960er-Jahren stammen. Die Produktionsstätten haben beispielsweise in Sachen Brandschutz erheblichen Nachholbedarf. Für die Gemeinde ist das keine tragbare Situation.

Daniel Fischer führt seit rund drei Jahren eine freie Autowerkstatt auf dem Gelände und gehört zu denen, die nun die Kündigung erhalten haben. Den Brandschutz hält er für ein vorgeschobenes Argument. Trotzdem zeigt er Verständnis dafür, dass die Gemeinde daran interessiert ist, dem größten Arbeitgeber Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Für sich selbst und seine Nachbarn möchte er über Gespräche zu einer guten Lösung kommen. "Bei einem Gespräch im April hieß es noch, dass vor Mitte 2018 nichts passiert", sagt er.

Mehr Zeit wünscht sich auch Alexander Walker. Er führt einen Entsorgungsbetrieb. Besonders die Zertifizierungen, die ein solcher Betrieb benötigt, seien an viele Bedingungen geknüpft. Hinter einem Umzug stecke großer Aufwand. Schon seit 14 Jahren sei er im Gewerbepark in Unterkirnach. Gespräche habe es mit ihm allerdings nicht gegeben.

Bei einem Rundgang über das Gelände sind weitere Gewerbetreibende dazu bereit, über ihre Kündigungen zu sprechen. Doch häufig treibt sie die Sorge um, dass die Nachricht über einen anstehenden Umzug Kunden vergraulen könnte. Wenn die Unternehmer wegen des Umzugs nicht produzieren können, dann könnten die Aufträge ausbleiben, so fürchten sie.

Bürgermeister Andreas Braun zeigt auf Anfrage Verständnis für die Situation der ansässigen Firmen. Trotzdem gebe es zur umfassenden Sanierung keine Alternative. Die Gebäude seien in einem baulich sehr schlechten Zustand, unter anderem auch unter brandschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Trotzdem könne es Möglichkeiten geben, den derzeitigen Mietern in ihrer Lage zu helfen. "Bei einem Umzug gibt es im Rahmen des Verfahrens die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung", sagt der Bürgermeister. Dieses Thema werde am Dienstag, 18. Juli, auf der Tagesordnung bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats stehen. Unterstützen möchte die Gemeinde auch bei der Suche nach neuen Produktionshallen. Allerdings sei dies zum einen nicht leicht, weil kaum freie Flächen verfügbar sind. Zudem seien die Preise andernorts höher, weil die Mieten im Gewerbepark Unterkirnach aufgrund des schlechten Zustands der Gebäude besonders niedrig seien. Die Verwaltung stehe zu Gesprächen zur Verfügung. Inwieweit eine Hilfe möglich ist, muss nun jeweils geprüft werden.

Gutmann-Areal

Die Gemeinde Unterkirnach hat die Fläche im April gekauft. Es war zuvor über viele Jahre im Besitz einer Privatperson. Das Gebiet ist in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden. Damit bekommt die Gemeinde Unterkirnach Fördermittel von bis zu 60 Prozent. Erst seit der Übernahme verfügt die Kommune wieder über Gewerbeflächen. Einen entsprechenden Posten hatte man zuvor im Haushaltsplan aufgenommen. (pga)