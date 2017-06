Unterkirnach Kinder kicken um den Teufelstopf

Der FC Alemannia bietet in den Sommerferien wieder das "Wilde Kerle Fußballerlebnis" an. Kleine Kicker können sich jetzt anmelden.

Unterkirnach (gg) Die echten "wilden Kerle" sind mittlerweile erwachsen geworden. Jetzt suchen sie Kinder, die wild genug sind, in ihre Fußstapfen zu treten. Wer sich traut, kann sich zum "Wilde Kerle Fußballerlebnis" im August in Unterkirnach anmelden.

Das Fußball-Angebot "Wilde Kerle" bietet kleinen und großen Kindern ein besonderes Ferienerlebnis. Der Wettbewerb ist angelehnt an den bekannten Kinofilm, dementsprechend wird auch der Sportplatz aufgebaut. So wird dieser zum Hexenkessel, wo ein fantastisches Fußballtraining stattfinden soll. Im Wilden Wald und in der Geheimnishalle wollen die Teilnehmer die Tricks und das Einmaleins des Fußballs lernen, um am Ende den allseits begehrten Teufelstopf zu gewinnen.

Laut Veranstalter erleben die Kinder das wildeste und spektakulärste Fußballtraining aller Zeiten. Der Glücksfeuerschuss ist der Zielschuss auf das wilde Tor. Dort messen sich die besten Stürmer, während die Superdribbler die "Galaktischen" besiegen. Magische Fußballzauberspiele und die Ermittlung des wildesten Kerls mit dem härtesten Schuss sind Höhepunkte des Camps. Die Kinder, die das "Wilde Kerle Fußballcamp" erfolgreich bestehen, erhalten ihr "Wilde Kerle"-Trikot.

Zu diesem Fußballfest der besonderen Art lädt der FC Alemannia Unterkirnach ein. Am 4. August geht es auf dem Sportplatz der Gemeinde los. Am 6. August stehen dann die Sieger in den Wettbewerben fest. Informationen gibt es bei Cornelia Ries unter Telefon 07721/59938, bei Sport Stähle in Villingen oder auf der Internetseite www.wildekerlefussballerlebnis.de