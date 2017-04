Unterkirnach Keglerinnen verzichten auf den Aufstieg

Kegelfreunde Unterkirnach erleben erfolgreiches Vereinsjahr

Unterkirnach (sk) Bei ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Kegelfreunde Unterkirnach auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Die beiden Frauenmannschaften konnten Erfolge feiern. So landeten die Frauen, die mit Komet Villingen eine Spielgemeinschaft bilden, mit der ersten Mannschaft in der Verbandsliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Ein möglicher Aufstieg in die zweite Bundesliga wurde wegen des großen Zeitaufwands für die Anreisen und des finanziellen Aufwands abgelehnt. Die zweite Frauenmannschaft in der Bezirksliga belegte einen guten vierten Platz. Der Männermannschaft gelang der Aufstieg in die Bezirksliga B.

Simone Oswald wurde für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft, Herbert Pfaff für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft, Andreas Koch für 30 Jahre passive Mitgliedschaft, Holger Spitz für 200 Spiele und Johann Krieger für 700 Spiele geehrt.

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Leo Castiello einstimmig wiedergewählt ebenso wie Schriftführerin Sabine Schwarzmüller und die Kassenprüfer Armin Oswald und Hildegard Nopper.