Unterkirnach Kabarett: Humor auf die schwäbische Art

Kaberettabend im Ackerloch: Eberhard Sorg gastierte mit Kultfigur Eugen Schnäbberle im Ackerloch.

Ansichten des schwäbischen Rentners Eugen Schnäbberle Teil zwei hieß es am Wochenende im Grillschopf Ackerloch. Über zwei Stunden präsentierte Eberhard Sorg die Weltanschauungen und Einblicke in das Leben eines schwäbischen Rentners. Im Ackerloch war er bereits zum vierten Mal. Aber nicht nur Unterkirnach ist Tour-Standort. "Ich bin in ganz Baden-Württemberg unterwegs und das vorwiegend an den Wochenenden", erklärte Sorg. Der Co-Autor der SWR-Kultserie "Hannes und der Bürgermeister" ist mittlerweile selbst im Ruhestand, aber ähnlich wie die Figur Eugen Schnäbberle ständig beschäftigt. Die Tour sei die beste Idee seines beruflichen Lebens gewesen, er habe sich durch eine Reportage im Fernsehen inspirieren lassen und die Idee dann weiter verfeinert. Dabei sein ihm das Motto "Essen, trinken, lachen" wichtig, erklärt Sorg. Vor dem Kaberett werden die Besucher kulinarisch verwöhnt. Beim Ackerloch-Team ist dieser Teil des Abends bestens aufgehoben.

"Eugen Schnäbberle ist auch schon im Saarland gewesen", erklärte Sorg, als "Andersschwätzenden" habe man ihn jedoch leider nicht verstanden. Für Sorg ein Grund mehr, diese Erfahrung mit in sein Programm einzubauen und den ein oder anderen Seitenhieb über die Nichtversteher des schwäbischen Dialekts zu versetzen. Überhaupt beobachtet Schnäbberle seine Mitmenschen sehr genau. Er hat dabei sogar herausgefunden, dass ein Smartphone kein Telefon ist, dass nur in einer bestimmten Automarke genutzt werden kann. Zwar würde Schnäbberle gerne einmal eine Zeit auf der internationalen Raumstation verbringen, allerdings scheitere dies, da er auf seine geliebten Linsen mit Spätzle verzichten müsse.

Die Ansichten des schwäbischen Rentners zur "Kehrwoche" fehlten ebenso wenig, wie die Feststellung, dass die Vorläufer der Spaghetti aus schwäbischen Späzle bestanden.Diese seien einfach nur in die Länge gezogen worden.

"Die Ansichten des schwäbischen Rentners Eugen Schnäbberle" sind ein Lachmuskeltraining, der besonderen Art, das durch seinen feinen, pointierten Humor die Zuhörer an diesem Abend bestens unterhalten hat.