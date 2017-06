Unterkirnach In Zukunft geht's direkt nach St. Georgen

In Zukunft geht's direkt nach St. Georgen

Nahverkehrsplan für Unterkirnach sieht eine direkte Bus-Verbindung von Unterkirnach in die Bergstadt vor. Doch die Umsetzung kann noch Jahre dauern.

St. Georgen/Unterkirnach – Die Verkehrsdezernentin des Landratsamtes, Barbara Kollmeier, und Nahverkehrsberater Ulrich Grosse stellten am Donnerstag die Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den südwestlichen Teilraum vor, zu dem auch Unterkirnach gehört. Das Interesse war gering. Nur rund 25 Zuhörer wollten wissen, wie der öffentliche Nahverkehr für die Zukunft optimiert werden soll.

Für Unterkirnach sieht die Fortschreibung des Verkehrsplans von 1999 zusätzliche Busse zwischen Villingen und Unterkirnach "nach Bedarf" vor. Außerdem soll es eine durchgehende Linie von Unterkirnach über Oberkirnach und Brigach nach St. Georgen geben. Als Grund nannte Nahverkehrsberater Ulrich Grosse, "dass immer mehr Schüler von Unterkirnach weiterführende Schulen in St. Georgen besuchen". Auch die Verbesserung der Innerortserschließung steht auf der Agenda für Unterkirnach. Das Ziel, den öffentlichen Nahverkehr für 95 Prozent aller Einwohner zu erschließen, dürfte in Unterkirnach allerdings schwierig werden. Als erschlossen zählt, wenn die Einwohner maximal 300 Meter zur nächsten Stadtverkehr- beziehungsweise nicht weiter als 500 Meter zur nächsten Regionalverkehr-Haltestelle und höchstens 1000 Meter zum nächsten Bahnhalt laufen müssen. Die lasse sich in Unterkirnach nicht ganz umsetzen, "weil einige Winkel nicht mit Haltestellen ausrüstbar sind." Einfach einen Masten aufzustellen und einen Fahrplan dranzuhängen, entspreche nicht dem Qualitätsstandard, der im Rahmen der Optimierung des Nahverkehrsplans ebenfalls überprüft wird.

Vom Konzept grundsätzlich begeistert zeigten sich einige Zuhörer. Allerdings bemängelten einige die Preisgestaltung. "Toll, wenn man das Angebot hat, aber die Auslastung hängt auch am Preis", meinte ein Zuhörer. Wie Barbara Kollmeier sagte, sei die Tarifgestaltung nicht Teil des Verkehrskonzeptes. Die Preise würden vom Unternehmerverbund der Busunternehmen gestaltet. "Aber klar ist, dass der ÖPNV Monats- und Jahresfahrkarten lieber hat als Einzelfahrer."

Der Zeitplan

Die Umsetzung des Nahverkehrskonzeptes, das das bisherige, 1999 aufgestellte Konzept ersetzen soll, erfolgt schrittweise. Dazu wurde der Schwarzwald-Baar-Kreis in so genannte Teilräume aufgeteilt. Die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans im südwestlichen Teilraum, zu dem auch Unterkirnach gehört, würde erst ab etwa 2021 erfolgen. (spr)