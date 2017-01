Unterkirnach Hallensanierung erfolgt erst zu späterem Zeitpunkt

Haushaltsplan sieht für 2017 Kreditaufnahme vor. Besonders Gewerbeentwicklung ist zentral.

In der jüngsten Sitzung haben die Unterkirnacher Gemeinderäte über die finanzielle Situation der Kommune gesprochen und den Haushaltsplan vorberaten. In Summe umfasst dieser ein Volumen von rund 11,6 Millionen Euro. Die Zuführungsrate, also der Betrag, der für Investitionen zur Verfügung steht, liegt bei 125 000 Euro. Die Gemeinde plant eine Kreditaufnahme von rund 1,3 Millionen Euro.