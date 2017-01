Frauenkreis hilft gleich zweifach

Mehr als 2000 Euro in Unterkirnach gespendet

Unterkirnach – Wieder einmal haben die fleißigen Damen des ökumenischen Frauenkreises tüchtig gebacken und gebastelt, so dass beim Unterkirnacher Weihnachtsmarkt ein stolzer Erlös von über 2000 Euro erwirtschaftet wurde. Dieser Erlös wurde nun als Spende in Höhe von 1800 Euro für die Sozialstation sowie von 200 Euro für die Peru-Gruppe sowie an weitere karitative Gruppen weitergegeben. Die Beschenkten bedankten sich herzlich.