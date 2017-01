Unterkirnach Flüchtlingshelfer übt Kritik an Abschiebepraxis in der Region

Kritik an Art und Weise: Der Vollzug der Abschiebung müsse, sagt Utischill, künftig humaner ablaufen. In zwei Fällen, die sich am 11. Januar ereigneten, sei es so gewesen, dass die Polizei mitten in der Nacht und unangekündigt in die Unterkünfte kam, um die Personen abzuholen. Es handelt sich um die Unterkünfte Maria Tann in Unterkirnach und im Fürstenbergring in Villingen. Auch der Aufwand der Polizei könnte, so der 72-Jährige, erheblich verringert werden, wenn solche Maßnahmen angekündigt würden. Ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums bezieht dazu auf eine SÜDKURIER-Anfrage Stellung: "Im Rahmen der Änderungen durch das Asylpaket I werden Abschiebungen nicht mehr angekündigt.

" Dieses Maßnahmen-Paket von Ende 2015 soll Abschiebungen erleichtern. Der Grund: Ist den Personen kein Datum bekannt, können sie sich der Maßnahme nicht entziehen. "Solche Maßnahmen finden oft nachts statt, damit die Personen noch zu Tageszeit im Heimatland ankommen", heißt es weiter aus dem Innenministerium. In den genannten Fällen droht den Personen nach der Dublin-Verordnung die Abschiebung nach Italien, weil viele dort als Bootsflüchtlinge ankamen.