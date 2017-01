Unterkirnach Fanfarenzug der Kieschtockzunft probt fürs große Jubiläum

Schmetternder Klang beim Kieschtock-Jubelfest. Dieter Rapp ist seit 1967 dem Instrument verpflichtet. Das jüngste Mitglied ist elf Jahre alt.

Wenn die Kieschtockzunft das 50-jährige Bestehen vom 3. bis 5. Februar begeht, hat der Fanfarenzug einen gehörigen Anteil daran. Bereits die Fasnetsuche mit deren Eröffnung am Dreikönigstag wird zum ersten Auftritt der noch jungen fünften Jahreszeit.

Bereits im Spätsommer im Jahr der Zunftgründung 1967 waren genügend Interessenten vorhanden, um mit der Probenarbeit zu beginnen. Im Jubiläumsjahr sind 20 Spielleute dabei. Um sich auf die Termine und Veranstaltungen vorbereiten zu können, wird mittwochs ab 20 Uhr geprobt. Seit dem zurückliegenden November wird besonders konzentriert geprobt. Aktuell sind 13 Frauen, fünf Männer, eine Jugendliche und ein Kind im Fanfarenzug aktiv.

Der Proberaum des Akkordeon-Spielrings dient ebenfalls als Proberaum für den Fanfarenzug, worüber die Vorstandsmitglieder der Zunft glücklich sind. Zeigt sich der Fanfarenzug bei offiziellen Anlässen, sind die Mitglieder in eine Landsknecht-Uniform gekleidet. Auf der Brust befindet sich das Wappen Unterkirnachs und die Landsknechttrommeln sind mit grün leuchtenden Flammen verziert.

Als Gründungsmitglied ist Dieter Rapp seit 1967 beim Fanfarenzug. Seither spielt er die Naturfanfare. „Ich wollte nie auf einer Ventilfanfare spielen“, sagt Rapp mit tiefster Überzeugung. In jungen Jahren ist Dieter Rapp mit dem Moped zur Probe nach Unterkirnach gefahren, erinnert er sich gerne. „Als ich begonnen habe, waren wir zwölf oder 15 Mitglieder. Begonnen habe ich im Alter von 17 Jahren.“ An die Gründungszeit hat Dieter Rapp wohl noch Erinnerungen: „Es sind seither viele gekommen und gegangen.“ Ein harter Kern blieb aber bestehen. Und Dieter Rapp ist sich sicher: „Die 50 Jahre beim Fanfarenzug mache ich auf jeden Fall voll.“

Erinnert sich Rapp an die Anfänge, so fallen ihm gleich die damaligen Methoden ein, wie das Fanfarenspiel erlernt wurde. Da gab es das Instrument und nun mussten die Tonleiter gelernt werden, bis diese ordentlich intoniert wurde. Manchmal eine langwierige Prozedur, was mit Übungsfleiß irgendwann geschafft wurde. Heute sind Ventil- und Naturfanfaren vorhanden. „Vom Alter her sind wir gut aufgestellt“, ist von Angelika Fleig zu erfahren. „Unser jüngstes Mitglied ist elf Jahre alt, das Älteste weist 67 Lebensjahre auf. Und allen bereitet die Probestunde Spaß.“ Ohne Pause wird eine Stunde gespielt, was Angelika Fleig vorgibt. Manchmal werden auch Wünsche erfüllt, wenn ein Fanfarenzugmitglied Geburtstag hat. Dann schallt „Rivers of Babylon“ durch den Probenraum.

Die Vereinsführung

Angelika Fleig trat 1976 in die Kieschtockzunft ein. Seit 1979 ist sie Tambourmajor und seit 1998 bis heute Dirigentin des Fanfarenzugs. Als 2. Gruppenführerin war Angelika Fleig von 2000 bis 2015 im Amt, ab 2016 ist sie erster Gruppenführer. Von 2003 bis 2016 war Hansi Faure erster Gruppenführer und Birgit Krezalek hat 2016 das Amt des zweiten Gruppenführers übernommen. (wm)