Unterkirnach Ex-Boxer schlägt Betrunkenen krankenhausreif

Im Kirnachtal eskaliert ein Streit um einen nicht angeleinten Hund.

Nicht gut bekommen ist einem 52-jährigen Mann am Samstagabend im Kirnachtal eine Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Kampfsportler. Laut Polizei war Anlass für den körperliche Streit der nicht angeleinte Hund eines 40 Jahre alten Ex-Boxers, der im Kirnachtal im Garten des 52-Jährigen herumlief. Der Gartenbesitzer verscheuchte den Vierbeiner und traf dabei auf den Hundehalter.



Was dann genau passierte, ist, so die Polizei, noch nicht ganz klar. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nach der der 52-Jährige mit ausgeschlagenen Zähnen und anderen Verletzungen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert werden musste. Er war laut Polizeimeldung zudem erheblich alkoholisiert.



Auch der Hundehalter hatte nach dem Händel eine leichte Schwellung im Gesicht. Das Polizeirevier St. Georgen hat gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.