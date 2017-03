Unterkirnach Erstes Landmarkt-Jahr endet mit positiver Bilanz

Kommunal geführter Markt erwirtschaftet schwarze Null. Der Bürgermeister sucht Alternativen für die Doppelbelastung. Einige Anpassungen sollen Wirtschaftlichkeit noch erhöhen.

Das erste volle Geschäftsjahr des Unterkirnacher Landmarkts ist vorbei. Bürgermeister Andreas Braun, der zugleich Geschäftsführer des Marktes ist, zieht zufrieden Bilanz. "Wir haben das erste Jahr erfolgreich hinter uns gebracht", sagt der Verwaltungschef. Unter dem Strich stehe eine schwarze Null bei einem Gesamtumsatz von knapp einer Million Euro. Diesen habe man im Vergleich zum Vorgänger um gut sechs Prozent steigern können.

Andreas Braun spricht von einem intensiven Geschäftsjahr, das auch von der schweren Übernahme vom vorherigen Betreiber geprägt war. Intensiv sei das Jahr aber auch deshalb gewesen, weil Andreas Braun mit der Geschäftsführer-Tätigkeit eine zusätzliche Aufgabe übernommen habe: "Diese Lösung ist dauerhaft aufgrund der Belastung und des Aufwands nicht möglich", sagte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER, auch mit Blick auf die Tatsache, dass in diesem Jahr die Geburt seines zweiten Kindes ansteht. Auch aus diesen Gründen führe er momentan Gespräche, um für die Zukunft eine verträglichere Lösung zu finden.

Mittlerweile gebe es aber auch Verhandlungen mit privaten Betreibern, die Interesse am Markt zeigen. "Viele haben zunächst abgewartet", sagt Andreas Braun. Schließlich sei nicht sicher gewesen, ob sich die Geschäfte des Marktes in geregelte Bahnen bringen lassen. Möglich seien aber weiterhin auch Modelle, bei denen die Kommune zu Teilen beteiligt sein wird. Die Ausnahmegenehmigung, die erlaubt, dass die Gemeinde den Supermarkt in Eigenregie führt, läuft zum Jahresende ab. Diese muss vom Landratsamt ausgestellt werden. Dass diese Genehmigung zum Jahresende ausläuft bedeudet jedoch nicht, dass der Markt erneut von der Schließung bedroht ist. Denn: Sollte sich keine andere Lösung finden lassen, so bestehe die Möglichkeit, eine unbefristete Genehmigung zu bekommen. Möglicherweise mit einem angestellten Geschäftsführer.

Damit sich die Situation im Landmarkt weiterhin verbessert, sollen in diesem Jahr einige Bereiche optimiert werden. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass uns in 2017 mehr als eine schwarze Null gelingen wird", sagt Bürgermeister Andreas Braun. Ein Ansatzpunkt für dieses Vorhaben sei beispielsweise die Anpassung des Personaleinsatzes. Hier habe man die Zeiten bereits zurückgefahren und damit das Programm etwas straffen können. Zu welchen Zeiten man mit dem Personal sparen könne, habe die Erfahrung gezeigt. Die Mitarbeiter seien so flexibel, auch, weil einige von ihnen zum Neustart des Marktes ihre Zeiten aufgestockt hatten und diese nun wieder reduzieren wollten.

Ein Überwachungssystem steht ebenfalls auf dem Plan des Bürgermeisters. Dass hierfür eine Notwendigkeit besteht, habe sich ebenfalls im Verlauf des ersten Jahres gezeigt. Man habe im Landmarkt eine niedrige vierstellige Summe an Diebstählen hinnehmen müssen. Dies sei für den kleinen Markt besonders spürbar.