Unterkirnach Ein Leitungsteam führt jetzt den Frauenkreis

Berta Weißer gibt Amt als Vorsitzende nach 23 Jahren ab, die Verantwortung wird jetzt auf mehrere Schultern verteilt beim Unterkirnacher Frauenkreis.

Unterkirnach – Die Wurzeln des ökumenischen Frauenkreises reichen bis in die Jahre 1967 und 1968 zurück, als sich einige Frauen im Pfarrhaus zum Nähen von Kleidern für Ministranten trafen. Fünf Jahre später entstand bei einem Adventsbasar zu Gunsten des Kindergartens erneut der Wunsch nach regelmäßigen Treffen und die vereinsähnliche Gruppe wählte erstmals einen Vorstand. Seither spenden die Mitglieder des Frauenkreises, die mit Leidenschaft für gute Zwecke basteln und backen, ihre Erlöse vor allem örtlichen karitativen Organisationen, wie dem Gemeindehilfeverein, dem Peru-Kreis oder der Aktion „Frauen in Not“.

Die zahlreichen Aktivitäten aus den vergangenen drei Jahren ließ Schriftführerin Gabi Linder noch einmal Revue passieren. Dieses jahrelange Engagement gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Gemeindelebens. Die Auftritte bei der Seniorenfasnet bieten auch älteren Menschen die Möglichkeit, an der fünften Jahreszeit und somit am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Der Weihnachtsmarkt wäre ohne die in zahlreichen Stunden hergestellten Adventskränze und Gestecke auch nur halb so schön. Dabei beginnt diese liebevolle Arbeit bereits mit den ersten Ideen im Frühjahr, und spätestens ab September laufen die Bastelarbeiten auf dann auf Hochtouren. Selbstverständlich unterstützte der Verein auch den 7. Schwarzwälder Narrentreff und andere Aktionen im Dorf. Die Organisation dieser Aktivitäten und die Arbeit hinter den Kulissen lag bisher in den bewährten Händen der Vorsitzenden Berta Weißer, die dieses Amt seit 1994 bekleidet. Allerdings möchte sie sich etwas zurückziehen.

Deshalb begrüßte Gemeindereferentin Evelyn Zinser die langjährige Vorsitzende nach 23 erfolgreichen Jahren zum letzten Mal in dieser Funktion. Dies sei bedauerlich, weil schließlich niemand auf ein so kompetente und langjährig erfahrene Vorsitzende gerne verzichte. Andererseits sei es jedoch auch verständlich, dass ein Amt auf Lebenszeit an niemandem kleben sollte. Daher sei die Entscheidung verständlich.

„Es hat im Frauenkreis Stimmen gegeben, die sagten, wenn Berta Weißer aufhört, möchten wir auch nicht mehr weitermachen“, erzählte Zinser. Jedoch habe man bereits im Januar eine gute Lösung gefunden. Es solle zukünftig nicht mehr die eine Vorsitzende geben, die die gesamte Verantwortung trägt, sondern man wolle diese Tätigkeiten an ein Leitungsteam delegieren. Dieses Team besteht zukünftig aus Gabi Linder, die als Schriftführerin weiterhin tätig sein wird, Gisela Dold wird für den Schriftverkehr zuständig sein und die Kasse führen, und Elisabeth Beha wird der kreative Kopf des Teams sein. „Die Aufgaben sind dann auf mehrere Frauen verteilt, was eigentlich auch in der Vergangenheit der Fall gewesen war“, ergänzte Zinser. Berta Weißer wird jedoch beim Basteln für den Weihnachtsmarkt weiterhin aktiv sein. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen, denn auch im laufenden Jahr wird der Frauenkreis im Dorfgeschehen eine wichtige Rolle spielen.

Frauenkreis

Der ökumenische Frauenkreis verfügt derzeit über 58 Mitglieder, die bis auf eine Ausnahme in Unterkirnach wohnen. Der Frauenkreis ist kein offiziell eingetragener Verein, hat jedoch einen Vorstand. Die Zusammenkünfte sollten auf einer religiösen Weltanschauung basieren. Da beim Basteln niemand auf die religiöse Herkunft geachtet hatte, entstand der heutige Name "ökumenischer Frauenkreis". Der Jahresbeitrag beträgt fünf Euro. (gg)