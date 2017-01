Unterkirnach Drei Varianten: So könnte es mit dem Stadthof weitergehen

Architekt entwickelt Ideen für markantes Gebäude in der Ortsmitte. Besitzer und Gemeinde gehen auf Investorensuche. Zwischen drei und vier Millionen Euro könnten benötigt werden.

Das Gasthaus zum Stadthof in Unterkirnach existiert seit über 300 Jahren. Es ist, schon aufgrund seiner enormen Größe, auch für die Entwicklung der Kommune als Ganzes von großer Bedeutung. Deshalb hat die Gemeinde sich nun daran beteiligt, gemeinsam mit einem Architekten ein Konzept für den Gasthof mit Veranstaltungssaal zu entwickeln. 6000 Euro flossen aus der Gemeindekasse in dieses Konzept, einen größeren Anteil steuerte der Stadthof-Besitzer Josef Hug bei. In einem Pressegespräch stellten Josef Hug und Bürgermeister Andreas Braun nun vor, was sich in der Unterkirnacher Ortsmitte entwickeln könnte.

Bürgermeister betont Bedeutung: Andreas Braun holte das Thema auf die Agenda des Gemeindeentwicklungsprozesses. Schon deshalb, weil ein Leerstand für Unterkirnach an diesem Platz undenkbar wäre. Dieser droht zwar nun noch nicht, weil Josef Hug die Gaststätte weiterbetreiben wird, eine Nachfolgeregelung für den 66-Jährigen muss aber gefunden werden. Er selbst habe keinen Nachfolger in Aussicht, seine Söhne hätten sich beruflich anderweitig orientiert. "Wir wollten Josef Hug in dieser Sache zur Seite stehen", sagte Andreas Braun. Der Stadthof sei das erste Haus am Platz.

Suche nach Investoren: Gemeinsam mit dem Architekten Willi Sutter habe man im vergangenen Jahr nach Lösungen gesucht. Dazu wurde der Stadthof aufwendig und kostenintensiv vermessen. Nun sind Bürgermeister und Besitzer auf der Suche nach Investoren und einem zukünftigen Betreiber. Bei dem Projekt könnte es um eine Investitionssumme zwischen drei bis vier Millionen Euro gehen. Dazu wurden nun drei mögliche Konzepte skizziert.

Weiter als klassisches Landgasthaus: In dieser Umbauvariante würde der Stadthof vom Konzept her weitestgehend so erhalten bleiben, wie man ihn bisher kennt. Alles unter der Voraussetzung, dass er grundlegend saniert werden würde. Unten befände sich weiterhin das klassische Gasthaus, in den oberen Geschossen wären Hotelzimmer zu finden. Auch der große Veranstaltungssaal bliebe erhalten. Der Stadthof wäre nach dieser Modernisierungsvariante zudem barrierefrei.

Mit möglichem Anbau: Die zweiteVariante sähe im Vergleich schon eine größere Veränderung vor. Zwar wäre die Struktur im jetzigen Gebäude ähnlich – sprich eine Kombination aus Gastronomie und Hotel – doch denkbar wäre zudem ein weiterer Anbau. Dieser würde sich in Richtung Rathaus ziehen und sollte künftig Platz für den Saal bieten. Man könne, so Andreas Braun, eventuell die Garagen überbauen.

Pflegewohngruppe ist denkbar: Eine dritte Nutzungsart für die Zukunft des Stadthofs wäre die Einrichtung von Pflegewohngruppen oder seniorengerechter Wohnungen. Trotzdem wäre auch bei einer Umnutzung dieser Art weiterhin Platz für das Gasthaus im Erdgeschoss.

Investorensuche läuft an: Damit eines der Konzepte zur Umsetzung kommen kann, gehen Besitzer und Gemeinde nun auf Investorensuche. Diesen Schritt wollen Andreas Braun und Josef Hug nach Möglichkeit in den kommenden zwei Jahren über die Bühne bringen. Nach Interesse des möglichen Investors wären so auch andere Ausbauvarianten denkbar. Für den Bürgermeister ist wichtig, dass die Verwaltung von Anfang an in den Prozess mit einbezogen ist. Sollte die Investoren- und Betreibersuche scheitern, so stünde die Kommune vor der Aufgabe, den Leerstand an dem prominenten Platz in der Gemeinde zu verhindern. Diese Aufgabe würde dann logischerweise irgendwann bei ihm landen, wie der Bürgermeister im Pressegespräch sagt.

Infoveranstaltung für Bürger: Die Verwaltung will in den Entwicklungsprozess auch die Bürger einbeziehen. Alle Konzepte sollen am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr im Saal des Stadthofs vorgestellt werden.

