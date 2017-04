Unterkirnach Die große Schau der Unterkirnacher Vereine

Bei einer neuartigen Gemeinschafts-Veranstaltung am 23. April in der Schlossberghalle können sich die Bürger informieren.

Unterkirnach (in) Am Sonntag, 23. April, stellen sich fast alle Vereine aus Unterkirnach in einer gemeinsamen Veranstaltung in der Schlossberghalle der Öffentlichkeit vor. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr geben beim "Schaufenster der Vereine" die Mitglieder und Vorstands-Teams der 16 Vereine gerne Auskunft.

Hinter der Premiere steckt die Idee, dass man durch mehr Öffentlichkeitsarbeit auch das eine oder andere Neumitglied zum Mitmachen motivieren kann. Außerdem biete das Schaufenster auch die Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen. Denn wer weiß schon alles über die Vereine, die in fast jedem kleinen oder auch größeren Ort wichtige soziale Aufgaben übernehmen und deren Arbeit man eigentlich immer als selbstverständlich hinnimmt. Selbst die Vereine untereinander kennen sich nur selten, wenn sie nicht Nachbarn beim Dorffest oder bei anderen öffentlichen Veranstaltungen sind.

Die Idee kam aus den Reihen der Vereine und die Gemeinde Unterkirnach bringe sich hier gerne ein, wie Bürgermeister Braun erklärt. Als Organisatorin wurde Rathausmitarbeiterin Nadine Bachhäubl auserkoren und diese habe ihre Sache perfekt gemacht, lobte Andreas Braun. Bachhäubl bescheinigte den Vereinen ebenfalls eine gute Zusammenarbeit, die Rückmeldungen seien sehr gut.

Nahezu alle Vereine werden am Sonntag in der Schlossberghalle vertreten sein, lediglich die Kegler mussten wegen Wettkampfterminen absagen. Der Musikverein wird musikalisch zum Gelingen beitragen, ebenso die Volkstanzgruppe. In einem Nebenraum sollen in einer Dauerschleife kurze Infofilmchen oder Power Point-Präsentationen zu allen Vereinen laufen und für Kaffee, Kuchen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Für Kinder wird es eine spannende Frage-Rallye geben, bei der jeder erfolgreiche Teilnehmer eine Medaille erhält.

Natürlich kann man an diesem Tag auch spontan dem einen oder anderen Verein beitreten. Das "Schaufenster" sei nicht als Fest geplant, sondern habe ganz klar den Charakter einer Informationsveranstaltung, machte Bürgermeister Braun noch einmal deutlich.