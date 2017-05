Unterkirnach Die Unterkirnacher Spielscheune ist jetzt noch besser

Der Tag der offenen Tür lockt viele Besucher zur Besichtigung. Und es gibt zahlreiche Überraschungen.

Unterkirnach (wm) Die Spielscheune in Unterkirnach genießt einen guten Ruf, auch in der Nachbarschaft. Nachdem die Einrichtung eine Woche wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten geschlossen war, wurde zum Tag der offenen Tür eingeladen. Eröffnet wurde die Spielscheune 2001. An die 70 Kindergärten aus der Umgebung von Unterkirnach wurden von Spielscheune-Leiterin Petra Vaas angeschrieben.

Kaum, dass der Eingang durchschritten ist, fällt der Blick auf eine Reihe hölzerner Tannen, in denen sich die neue Schuhablage befindet. Manfred Riehle vom Werkhof hat hier sein künstlerisches- und gestalterisches Talent walten lassen. Im dahinterliegenden Bereich wurde der Getränkeautomat entfernt und ein Stockwerk tiefer wieder aufgestellt. Auch der Trockner musste weichen, um einen weiteren Tisch für die Geburtstagsecke unterzubringen. Sogar ein Thron mit Krone ist für die Geburtstagskinder vorhanden.

Damit zeigt sich der Eingangsbereich mit der neuen Gestaltung überaus freundlich. An die Mütter mit Kleinkindern wurde ebenfalls gedacht. Für sie wurde eine Stillecke eingerichtet, um dort ungestört den Nachwuchs zu versorgen. Insgesamt wurde die Attraktivität der Spielscheune gesteigert und das Erscheinungsbild aufgewertet.

Die wichtigste Erneuerung stand im Küchenbereich an. Hier wurde kräftig in den Säckel der Gemeinde gegriffen, um eine neue Küche aufzustellen. Mit zwei Öfen ist dafür gesorgt, dass es beim Backen oder Wärmen von Speisen kaum Wartezeiten geben soll. Vor allem beim sommerlichen Ferienspaß kommt die neue Küche zugute. An einem Fenster mit Blick auf den Park, steht ein aus Holz gefertigter Lehnstuhl, in dem es sich ausruhen lässt. Rund 4000 Euro wurden für Investitionen ausgegeben.

Im Außenbereich steht ebenfalls ein Geburtstagstisch, angefertigt von Werner Brohammer. Das Möbel sieht richtig stabil aus und lädt zum Verweilen ein. Dass die Kinder auch auf ihre Kosten kommen, wurde unter anderem an der Farbschleuder ermöglicht. Hier konnten Herzen zum Muttertag eingefärbt werden. Oder im Untergeschoss bei Bianca Schweiger war Kinderschminken angesagt. Für die Kurzweil der vielen Gäste diente das Tanni-Spiel. Auch Tanni-Tattoos gab es.