Unterkirnach Die Apotheke in Unterkirnach bleibt bestehen

Die Apotheke in Unterkirnach bleibt bestehen

Silvia Wilhelm übernimmt das Geschäft von Susanne Wohlfarth.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Lange Zeit stand die Zukunft von Unterkirnachs einziger Apotheke in der schwebe. Susanne Wohlfarth, seit mehr als 20 Jahren Inhaberin der Apotheke, hatte anfang des Jahres angekündigt, sich bis Ende 2016 aus persönlichen Gründen zurückziehen zu wollen. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich als nicht einfach. Mit Silvia Wilhelm fand sich aber schließlich eine erfahrene Apothekerin, die das Geschäft übernehmen wird.

Bereits seit 2004 betreibt Silvia Wilhelm eine Apotheke im Haslach in Villingen. Seit 2009 ist sie alleinige Inhaberin. "Die läuft natürlich auch weiter", beruhigt die Apothekerin ihre Kunden. Tatsächlich werde sie wohl auch weiterhin sehr viel Zeit in der Filiale in Villingen verbringen.

Die Unterkirnacher Apotheke werde allerdings in fähigen Händen liegen. Die Apothekerin Brigitte Hildebrandt-Franke werde auch weiterhin die Filialleiterin sein – eine Erleichterung für die neue Inhaberin, da die Anwesenheit eines Apothekers gesetzlich vorgeschrieben ist.

Auch sonst sollen die Unterkirnacher so wenig wie möglich von den Veränderungen spüren, sagt Silvia Wilhelm. Sowohl die Öffnungszeiten als auch Telefon- und Faxnummern werden gleich bleiben. Auch der Bringdienst für Menschen mit Gehbehinderungen bleibt erhalten, verspricht sie. Sie wolle das in Unterkirnach bereits Erreichte erhalten und darauf aufbauen.

Für Bürgermeister Andreas Braun ist das Überleben der Apotheke eine Erleichterung. "Ich war mir lange nicht sicher, ob wir die Nachfolge hinbekommen", räumt er ein. Umso mehr freue er sich, dass die Apotheke nun nicht nur weiter besteht, sondern der Übergang völlig nahtlos verlaufen kann. "Das war für uns wichtig." Gleichzeitig nimmt er aber auch die Bevölkerung in die Pflicht. "So eine Apotheke lebt von ihren Kunden", sagt er. Sie müssen zum Erhalt des Geschäfts beitragen.

Bei einer Eröffnungsfeier am Montag, 2. Januar, haben die Bürger die Möglichkeit, das neue Apothekenteam kennen zu lernen. Für jeden Kunden gibt es zudem ein kleines Begrüßungsgeschenk.